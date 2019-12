Putin sa ostro ohradzuje voči trestu: Robíme všetko pre to, aby bol šport v Rusku čo najčistejší

Ruský prezident Vladimir Putin odsúdil verdikt Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) ohľadom vylúčenia Ruska z medzinárodných podujatí počas najbližšieho štvorročného obdobia.

WADA pred desiatimi dňami rozhodla o suspendácii Ruska z účasti na vrcholných športových podujatiach. Trest zahŕňa budúcoročné olympijské hry v Tokiu a zimné hry 2022 v Pekingu. Rusi navyše nemôžu organizovať významné medzištátne podujatia. Putin sa k suspendácii vyjadril na štvrtkovej tlačovej konferencii.

"Každý jeden trest by mal byť individuálny. Robíme všetko pre to, aby bol šport v Rusku čo najčistejší," citovala agentúra DPA Putina. Podľa jeho slov je nespravodlivé, aby kvôli zlyhaniam jednotlivcov trpela celá krajina. Ruskí športovci budú môcť na najväčších podujatiach štartovať iba so štatútom "nezávislých" a bez národných symbolov, podobne ako na zimnej olympiáde 2018 v Pjongčangu