Tínedžerka zastrelila muža a potom ho podpálila: Desivé pozadie vraždy

Tínedžerke hrozí doživotný trest za brutálnu vraždu. Pozadie jej konania je však ešte desivejšie.

Američanka Chrystul Kizer (19) je obžalovaná z vraždy Randyho Volara, s ktorým sa stretla ešte v roku 2016 prostredníctvom internetovej stránky, ktorá sa zaoberala prostitúciou a obchodovaním s ľuďmi. K brutálnemu činu malo dôjsť v roku 2018 v dome obete.

Chrystul Kizer, ktorá čelí obžalobe z vraždy prvého stupňa, usmrtila Randyho dvoma výstrelmi v jeho dome. Následne svoju obeť zapálila a ušla z miesta činu na Randyho BMW. Chrystul sa k činu priznala a odôvodnila to ako sebeobranu. "Začal mať násilné reči, povedala som mu, že sa s ním nebudem rozprávať a on mi hrozil, že ma zabije," cituje jej slová britský denník Metro. Mladé dievča pre muža malo pracovať ako prostitútka, no podľa jej slov s tým chcela skončiť, pretože mala vážny vzťah. Randy sa mal rozúriť a dievča následne sexuálne napadol, čo ju vyprovokovalo k jeho zabitiu.