Aké bude počasie na Vianoce? V tejto oblasti očakávajte aj sneh

Počasie cez vianočné sviatky bude zamračené, daždivé a miestami, najmä na severe, môže aj snežiť.

Najvyššie denné teploty budú v rozmedzí od nula do ôsmich stupňov Celzia. Vo svojej predpovedi to uviedol meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Pavol Beránek. Počas zvyšku tohto týždňa bude na Slovensku podľa neho o niečo chladnejšie počasie ako doteraz. Obdobie od piatka (20. 12.) do nedele (22. 12.) bude však ako celok na daný dátum teplotne nadnormálne. "Predpokladáme, že v sobotu (21. 12.) a nedeľu bude na väčšine územia pršať. Snežiť bude len vo vyšších horských polohách," spresnil vo videu na sociálnej sieti.

Na začiatku budúceho týždňa prenikne na Slovensko od severu a severovýchodu o niečo chladnejší vzduch. Meteorológovia predpokladajú, že počas Štedrého dňa (24. 12.) bude zamračené a na väčšine územia bude pršať. "Od stredných polôh, na severe miestami už aj v nižších polohách, bude snežiť. Najvyššia denná teplota počas Štedrého dňa bude väčšinou nula až sedem stupňov Celzia," podotkol Beránek. Vo večerných hodinách by mala byť v utorok snehová pokrývka na Slovensku približne od výšky 800 až 900 metrov nad morom, na severe väčšinou už okolo výšky 600 metrov nad morom a vyššie.

"Na Prvý a Druhý sviatok vianočný (25. - 26. 12.) bude na Slovensku väčšinou veľká oblačnosť až zamračené, miestami bude pršať. Od stredných, na severe miestami už aj v nižších polohách, bude snežiť," poznamenal meteorológ s tým, že v stredu a vo štvrtok bude najvyššia denná teplota nula až osem stupňov Celzia.