Vražda Kuciaka: Súd nateraz vylúčil z pojednávania prepisy Threemy

Senát Špecializovaného trestného súdu vylúčil vykonanie niektorých digitálnych stôp z vyšetrovanie na hlavnom pojednávaní v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Týka sa to aj úradného záznamu komunikácie cez aplikáciu Threema. Prokurátora ani právneho zástupcu rodiny Kuciakovcov Daniela Lipšica to neznepokojuje, očakávajú len odlišný procesný postup.

Fotogaléria 36 fotiek v galérii

"Skôr si myslím, že procesný postup bude musieť byť vo vzťahu k vykonávaniu komunikácie obvinených iný. Nebude možné prečítať túto komunikáciu prečítaním úradných záznamov," myslí si Lipšic. Očakáva, že súd vo veci Threemy zvolí podobný postup ako senát, ktorý rozhoduje o falšovaní televíznych zmeniek. Tam sa taktiež nečítal úradný záznam, ktorý vyhotovil vyšetrovateľ, ale prokurátorovi, právnym zástupcom aj obhajobe bolo umožnené čítať ľubovoľné pasáže z komunikácie Mariana Kočnera.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa neobáva, že by tieto stopy neboli pripustené vôbec. Očakáva len, že sa zvolí iný procesný postup. Rozhodnutie senátu sudkyne Ruženy Sabovej rešpektuje aj obhajca obžalovaného Mariana K., aj keď navrhoval obžalobu vrátiť späť do prípravného konania. "Oboznámim sa ešte raz s rozhodnutím súdu ohľadom rozsahu dokazovania. Je to úvaha súdu čo je, alebo nie je podstatné porušenie práva na obhajobu," uviedol advokát Marek Para.

Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorému predsedá sudkyňa Ružena Sabová, prijal vo štvrtok obžalobu na obvinených Mariana Kočnera, Alenu Zsuzsovú, Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa za vraždu novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a ďalšie skutky. Sudkyňa Sabová vytýčila hlavné pojednávanie v roku 2020 na termíny 13.1., 14.1., 15.1., 20.1., 21.1., 22.1., 3.2, 4.2., 6.2.

Obžaloba prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry je podaná za šesť skutkov. Okrem vraždy Kuciaka a Kušnírovej stojí aj na vražde podnikateľa z Kolárova Petra Molnára, ktorého mali zastreliť Miroslav M. a Tomáš Sz. v roku 2016 pri neúspešnom pokuse o lúpež. Ďalšie štyri skutky sa týkajú nedovoleného ozbrojovania. Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Podľa obžaloby si vraždu objednal Marian K. ako pomstu za články, ktoré Kuciak publikoval o jeho ekonomickej trestnej činnosti.

Po dvojnásobnej úkladnej vražde sa konali pochody za Jána a Martinu a Za slušné Slovensko, ktoré organizovala rovnomenná iniciatíva. Situácia po vražde si vyžiadala zmenu vlády, kabinet Roberta Fica vystriedala exekutíva Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD).