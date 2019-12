Psíky v spišskom útulku budú mať krajšie Vianoce: Pozrite sa, čo im darovali milovníci zvierat!

Psy v mestskom útulku v Spišskej Novej Vsi budú mať v zime dôstojnejšie podmienky na prežitie. Vedenie Stanice pre odchyt túlavých zvierat a mestského útulku si totiž v stredu prevzalo 20 nových zateplených búdok.

Ide o spoločný projekt, na ktorom sa nezištne podieľali študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy drevárskej, ktorí búdky vyrobili, Lesy mesta Spišská Nová Ves poskytli drevo a ďalší potrebný materiál na zateplenie zabezpečili miestni podnikatelia. Určite je to skvelá vec, pretože môžeme psíkom poskytnúť v zime aspoň to minimum, a to je teplo a sucho, uviedla vedúca útulku Daniela Dzurňáková.

Pod zariadenie v súčasnosti patrí stanica pre odchyt túlavých zvierat, karanténna stanica a útulok. Aktuálne je tam umiestnených 27 psov a kapacita je takmer naplnená. Posledný mesiac sa nám adopcie celkom pohli vpred, uvidíme, ako to bude po Vianociach, keď sa zase zvyknú útulky plniť, upozornila Dzurňáková a v tejto súvislosti apeluje na ľudí, aby si dobre rozmysleli, či psíka darujú deťom pod stromček, ak nie sú presvedčení o tom, že si ho naozaj chcú nechať.

Jedným z problémov, ktorý v útulku potrebujú vyriešiť, sú aj kapacitné možnosti. V súčasnosti okrem iného pracujeme aj na monitorovaní okolitých častí mesta s problematikou túlavých psov. Zisťujeme viacero okolností, kvôli ktorým sa nachádzajú v tých ktorých lokalitách a aké majú návyky. Našou snahou je systematické podchytenie danej situácie a funkčné riešenie problému, dodala Dzurňáková. Okrem toho realizujú aj kastráciu odchytených psov či psov priamo v rómskych osadách, odkiaľ ich majú v útulku najviac.

Snahou mesta je zároveň zapojiť sa do celoslovenského kastračného programu a bojovať s rozmnožovaním túlavých psíkov. Myslím si, že toto je problém, ktorý trápi viaceré samosprávy, ale dovtedy, budeme hľadať prostriedky na kastráciu z vlastných zdrojov, pretože nie je na čo čakať, dodal na záver primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.