Blížia sa najkrajšie sviatky roka! Po akých Vianociach túžia Slováci?

Až 73 percent Slovákov si tento rok plánuje užiť Vianoce doma v rodinnom kruhu.

Zhruba štvrtina respondentov plánuje stráviť vianočné sviatky doma s partnerom či partnerkou (22 percent), niektorí zas u svojich rodičov (15 percent) a len malé percento zostane na sviatky doma osamote (4 percentá) alebo ich prežije so svojimi priateľmi (3 percentá). Vyplýva to z výskumu spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia, do ktorého sa zapojila vzorka päťsto respondentov zo slovenskej aktívnej internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

Väčšina opýtaných sa chystá prežiť tohtoročné sviatky v pohodlí domova a odpočívať (70 percent), alebo vyraziť na návštevu k rodine a známym (59 percent). Približne tretina respondentov bude aktívne odpočívať pri prechádzkach a ľahkej turistike (32 percent), menej opýtaných má potom v pláne vyraziť za zimnými športami, ako je lyžovanie, jazda na snouborde alebo bežkovanie (12 percent). Je len malé množstvo respondentov, ktorí sa chystajú cestovať (5 percent). Pre aktívne Vianoce sa najviac rozhodli vysokoškoláci, pre zimné športy potom tiež opýtaní vo veku do 34 rokov.

Televízni priaznivci sa tešia najmä na Tri oriešky pre Popolušku (54 percent), Mrázika (45 percent) a Perinbabu (43 percent). V menšej miere potom taktiež na Princeznú so zlatou hviezdou (25 percent) a Bol raz jeden kráľ... (19 percent). Na sledovanie uvedených rozprávok počas tohtoročných Vianoc sa teší viac žien ako mužov. Z obľúbených vianočných filmov bodovali S tebou ma baví svet (37 percent), Sám doma (32 percent) a Pelíšky (20 percent).

Spomínané rozprávky alebo filmy najčastejšie sledujú s celou rodinou (56 percent), pričom túto možnosť vybrali skôr ľudia vo veku nad 35 rokov. Menej ich pozerajú so svojím partnerom či partnerkou (21 percent) alebo osamote (15 percent), čo tvrdí mierne viac starších z vekovej kategórie nad 55 rokov.