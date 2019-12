Adamovi vzťah s dvoma kráskami naraz závideli všetci muži: Teraz prišlo smutné priznanie

Jeho rozprávke už zazvonil zvoniec. Život Adama Lyonsa (38) z britského Londýna zmenilo zoznámenie s bisexuálkou Brooke Shedd (31).

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Tá najprv navrhla, nech si spoločne vyberajú dievčatá na sex v trojici. Po troch rokoch však spoznali fotografku Jane Shalakhovu (29), vedeli, že pôjde o niečo viac. Začali spolu žiť v trojici a Adam tak spával v jednej posteli hneď s dvoma kráskami naraz. Považoval sa na najšťastnejšieho muža na svete a svoje rady o randení a ženách ostatným odovzdával ďalším.

Spoločne v americkom Texase vychovávali štyri deti – Brooke mu porodila synčeka Danteho (4), dcérku Ivy (1) a z predchádzajúceho vzťahu má syna Olivera (9). Jane má s Adamom syna Oriona (2). Trojica prezentovala svoj vzťah v televízii a tvrdili, že kombinácia ,,jeden muž a dve ženy” je budúcnosťou všetkých vzťahov. Ako si všimol Daily Mail, teraz Brooke na Instagrame odhalila, že ich dokonalý život v trojici je dávno minulosťou.

Ona a Jane sa rozišli už pred rokom, ale každá z nich sa snažila naďalej tvoriť pár s Adamom. Ani to však naďalej nefungovalo. ,,Adam a ja sme sa nedávno rozišli. Strávili sme spolu 8 rokov, máme úžasné deti a zažili skvelé dobrodružstvá. Bohužiaľ, je čas zatvoriť túto kapitolu našich životov,” napísala Brooke s tým, že na rozchod po 8 rokoch bolo mnoho dôvodov a každý chcel ísť iným smerom. Tvrdí, že medzi nimi nie je zlá krv a je to skvelý muž. ,,Len preto, že to nebolo navždy, neznamená, že to nebolo kúzelné,” dodala citát.

S Adamom tak ostala “len” Jane, tá žiari šťastím. Nedávno zverejnila fotografiu, na ktorej sa bozkávajú na jeho narodeniny v Londýne. ,,Všetko najlepšie tomuto skvelému mužovi. Som to najšťastnejšie dievča, že som s tebou a môžem s tebou oslavovať v tvojom rodnom meste. Si moje slnko aj mesiac a všetko, čo v živote robím, robím pre teba,” odkázala. Keď sa vtedy ešte fungujúca trojica minulý rok objavila v televíznom programe a Adam držal za ruky obe ženy, Brooke priznala, že medzi nimi panuje ,,neustála žiarlivosť.”