Spoznali sa v šou Slovensko hľadá Superstar, no priateľmi sú dodnes. Spevákov Mateja Koreňa a Jakuba Petraníka spája okrem kamarátstva aj láska k hudbe, čoho dôkazom je aj fakt, že chalani chystajú spoločný projekt. Tém na debatovanie však majú omnoho viac a my sme ich pri jednom družnom rozhovore aj prichytili. A dozvedeli sme sa nielen to, čo sympatickí hudobníci riešili, no aj to, prečo dohnal Matej Koreň Jakuba k slzám!