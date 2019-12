Hlavné mesto vyhlásilo súťaž na nákup služobných vozidiel: Pre koho chce Vallo autá za vyše 700-tisíc €?

Majú pred sebou náročnú úlohu! Minulý rok tvrdil primátor Matúš Vallo, že je nutné, aby ľudia začali viac jazdiť MHD.

Týmto krokom chcel znížiť počet áut v meste a dostať viac ľudí do MHD, lenže v komunálnych podnikoch budú zamestnanci onedlho jazdiť novými autami. Magistrát totiž v spolupráci s mestskou spoločnosťou OLO vyhlásil súťaž na uzatvorenie rámcovej zmluvy na dodanie desiatok nových osobných vozidiel za vyše 700 000 eur bez DPH! Nový Čas sa preto pozrel, aké autá by vyhovovali kritériám magistrátu.

Mesto chystá obnovu vozového parku. Ako tvrdí, dôvodom vyhlásenia súťaže je najmä zastaranosť existujúcej techniky, ale aj potreba zabezpečiť autá pre novovybudovaný mestský komunálny podnik a mestskú spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). „Mesto sa v obstarávaní spojilo s mestskou spoločnosťou OLO. Cieľom takéhoto spojenia dvoch subjektov je dosiahnuť pokiaľ možno čo najväčšiu úsporu,“ tvrdí hovorca magistrátu Peter Bubla.

Na otázku, pre koho konkrétne sú autá určené, sme odpoveď nedostali. „Predmetom obstarávania nie sú len osobné autá. Ide o vozidlá, ktoré sa využívajú najmä pri správe a údržbe ciest či zabezpečení čistoty mesta,“ tvrdil hovorca. Ako sme vyčítali z karty obstarávania, z 38 vozidiel je iba 6 dodávok, resp. viacúčelových áut. Všetky ostatné sú osobné. „Takmer polovica áut, ktoré sa v súčasnosti využívajú, je starších ako 12 rokov a najazdených majú v priemere cez 207-tisíc kilometrov,“ konštatoval Bubla a dodal, že ďalším opatrením, ako získať lepšie ceny, je rozdelenie objednávky na 6 častí.

Tak môže v každej uspieť najvýhodnejšia ponuka a zároveň sa tak dá vyhnúť situácii, ak by sa úspešný dodávateľ usiloval ponúkanú nízku cenu za jeden typ vozidla nahradiť vyššou cenou za iný typ. „Či sa vôbec nakúpia vozidlá, dnes nie je vôbec zrejmé. Ak aj bude súťaž úspešná, jej výsledkom bude uzatvorenie rámcovej dohody, čo znamená, že hlavné mesto ani OLO nie sú povinní objednať a odobrať všetky vozidlá,“ uzavrel hovorca. Ponuky k tendru sa majú otvárať 15. januára 2020.

Vozidlá plánujú nakúpiť v 6 častiach

Časť č. 1 - 257 158,40 €



Osobný automobil nižšej triedy s hybridným pohonom - max. 20 ks

Podmienkou je biela alebo červená karoséria, hatchback, 5-dverové, automatická prevodovka, hybrid – kombinácia benzínu a elektriny, tempomat, záruka na 5 rokov/100 000 km.

Toto môže vyhovovať: Toyota Yaris Hybrid, 1 ks za 13 790 €

Časť č. 2 - 91 300,00 €



Osobný automobil strednej triedy s hybridným pohonom - max. 5 ks

Podmienkou je biela karoséria, sedan, automatická prevodovka, hybrid – kombinácia benzínu a elektriny, palubný počítač, asistent udrťania vozidla v jazdnom pruhu, záruka na 5 rokov/100 000km

Toto môže vyhovovať: Corolla Sedan Hybrid e-CVTza 19 600 €

Časť č. 3 - 80 091,27 €

Osobný automobil SUV 4x4 s hybridným pohonom - max. 3 ks

Podmienkou je biela karoséria, SUV, automatická prevodovka, benzín, palubný počítač, asistent udržania vozidla v jazdnom pruhu, záruka na 5 rokov/100 000 km

Toto môže vyhovovať: Toyota RAV4 Hybrid, 1 ks za 28 800 €

Časť č. 4 - 138 876,02 €



Viacúčelové dodávky -max. 6 ks

1. Skriňová 3-miestna dodávka

2. Osobný viacúčelový automobil 9-miestny

3. Osobný viacúčelový automobil 6-miestny

1. Skriňová 3-miestna dodávka 2. Osobný viacúčelový automobil 9-miestny 3. Osobný viacúčelový automobil 6-miestny Tieto môžu vyhovovať: Renault Traffic za 18 190, Fiat Talento za 19 800 €, Ford GrandTourneo za 23 490 €

Renault Traffic

Časť č. 5 – 104 956,32 €

Osobný automobil 4x4 limuzína - max. 3 ks

Podmienkou je čierna metalíza, benzín, automatická prevodovka, kožené sedadlá, vyhrievaný volant, trojzónová klimatizácia, sedadlo vodiča s masážnou funkciou, záruka na 5 rokov/100 000 km

Toto môže vyhovovať: Škoda Superb 2.0 TDI SCR za 32 990 €

Časť č. 6 – 28 500,00 €

Osobný automobil SUV 4x4 - 1 ks

Podmienkou je sivá karoséria, benzín, automatická prevodovka, predné a zadné parkovacie senzory, palubný počítač, záruka na 5 rokov/100 000 kmToto môže vyhovovať: Seat Tarraco Style,

1 ks za 28 190 €

Okolo súťaže sa vnáša smrad netransparentnosti

Martin Halás, ekonomický analytik

Bolo nešťastné riešenie ísť do súťaže práve s OLO-m. Ešte neboli vysvetlené problémy, ktoré sa vyskytli za bývalého vedenia. Okolo OLO, a. s. sa ešte stále vznáša závan akéhosi smradu netransparentného fungovania. Ľudia tak zatiaľ nemôžu dôverovať ani novodosadenému vedeniu. Myslím si však, že 38 nových vozidiel, z ktorých drvivá väčšina zrejme pôjde pre stredný či vyšší manažment, a za takú sumu, to nikto neocení. Bratislavčania to v konečnom dôsledku zaplatia na poplatkoch za odpad.