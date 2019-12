Začína sa megaproces s obžalovanými v prípade vraždy Kuciaka († 27): Čo nezabudnúť pred súdom

Už dnes to vypukne. Po 666 dňoch od vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) sa pred súd majú postaviť hlavní obžalovaní. Štvorica, ktorá má podľa vyšetrovania prsty v nechutnej vražde mladého páru, by sa mala dostaviť do Pezinka za prísnych bezpečnostných opatrení. Nový Čas prináša prehľad toho, čo všetko je v rozsiahlej obžalobe.

Na predbežnom prejednaní bude súd skúmať obžalobu a zákonnosť dôkazného materiálu. V prípade, že zistí závažné procesné chyby, môže prokurátorovi obžalobu vrátiť. Tým by sa celá vec dostala späť do prípravného konania. Ak sa tak nestane, súd nariadi termín začiatku hlavného pojednávania. Pojednávanie je mimoriadne sledované médiami z celého sveta - na Slovensko prídu médiá z USA, Francúzska, Nemecka, Belgicka či Poľska a Česka. Senátu, ktorý bude pojednávať kauzu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a iné skutky, predsedá Ružena Sabová. Tá odsúdila napríklad mafiánsku skupinu piťovcov alebo ministrov v kauze nástenkového tendra.

Marián Kočner - objednávateľ

Má stáť za objednávkou vraždy Kuciaka, ktorý rozoberal jeho kauzy a ktorého preto nenávidel. To Kočner popiera. Polícia opisuje, že Kočnerovi prekážal novinársky záujem Kuciaka o jeho „podnikanie“.

Vyšetrovatelia ho pôvodne mali iba za šoféra a za vraha, ktorý zastrelil dvojicu, považovali Szabóa. Zlom nastal v apríli, keď Marček začal spolupracovať s políciou a priznal sa, že strelcom bol on. „Čakal asi hodinu a pol, a keď videl, že Kušnírová odišla na WC do miestnosti vedľa kuchyne, pristúpil k vchodovým dverám, zabúchal, a keď Ján Kuciak otvoril, tak mu strelil do hrude," píše sa v obžalobe.

Alena Zsuzsová - objednávateľka

Kočnerova volavka mala u Andruskóa objednať popravu. Pri výsluchoch povedala, že Andruskóa pozná asi 11 rokov a spoznali sa cez zoznamovaciu stránku. Poprela, že by si u neho objednala vraždu, riešili spolu vraj len splatenie podlžností. Proti nej svedčia aj dáta z mobilov, ktoré ju spájajú s Kočnerom aj v období okolo vraždy. Správy medzi ňou a Kočnerom ukázali, že o vražde sa bavili v inotajoch - rozprávali sa o tom, ako ju bolia zuby. Celkovo mala objednávka vraždy stáť 70 000 €.

Tomáš Szabó - šofér

Podľa vyšetrovateľov mal expolicajt Szabó priviezť 21. februára 2018 autom do Veľkej Mače svojho bratranca Miroslava Marčeka, ktorý zastrelil v rodinnom dome novinára a jeho snúbenicu. Szabó vo výpovediach odmietal, že by mali Kuciaka zabiť.

Prečo súdia len štyroch?

Jeden z obvinených Zoltán Andruskó od začiatku jeho dolapenia spolupracuje s políciou a je kľúčovým svedkom v prípade. Opísal presne, ako sa skutok stal, a potvrdzuje, že v skutku sú zapletení ďalší štyria obžalovaní. Nedávno však uzavrel dohodu o vine a treste s prokurátorom a na konci roka ju má potvrdiť aj súd.

Uzavrú dohodu o vine a treste aj ďalší?

Na dnešnom pojednávaní môže senát obvineného vypočuť. Súd sa zároveň bude pýtať prokurátora a obvinených, či nechcú uzavrieť dohodu o vine a treste. S tou by museli súhlasiť obe strany. Stále je otázne, či tak neurobí Tomáš Szabó, ktorého polícia označuje za pomocníka strelca v dome vo Veľkej Mači. K činu sa totiž má priznať podobne ako Miroslav Marček, ktorý mal mladý pár zastreliť.

Na súd prídu obe rodiny

Dnes v Pezinku okrem množstva médií budú aj rodičia zavraždeného Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej. „Je to ozaj len začiatok, nemôžeme si od toho nič sľubovať,“ povedal Jánov otec Jozef. Zlatica Kušnírová hovorí, že pre ňu to bude veľmi ťažké. „Z úcty k Martinke a Jankovi - tak ako by to oni dvaja chceli - chcem zachovať kľudný postoj. Budem mať s tým čo robiť, aby som to ustála emočne, a dufám, že to zvládnem. Ťažko povedať keď uvidím naživo obžalovaných ako zareagujem,“ opisuje mama Martiny. „Je to len čiastočná satisfakcia pre mňa, že sa začne proces. Lebo tam ako objednávateľ je len Kočner sám. A za ním stojí veľké množstvo oligarchov v bielych golieroch a všetci tí, ktorí dovolili Kočnerovi takto brutálne narásť a potom si už robil, čo chcel a ako chcel,“ dodala.