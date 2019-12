Vyznáte sa v nich? 13 právd o vianočných tradíciách, čo je mýtus a čo skutočný zvyk

Viete naisto, kedy sa ozdobuje stromček, rozdávajú darčeky a aké jedlá si môžete dopriať počas Štedrého dňa? Aj to sú otázky, ktoré vyvolávajú spory medzi rodinnými príslušníkmi či kolegami v práci. Ako je to s rôznymi tradíciami počas najkrajších sviatkov roka, vysvetľuje etnologička Katarína Nádaská.

Aj vianočné zvyky však podliehajú trendom a vyvíjajú sa. Nie všetko, čo platilo a dodržiavalo sa v minulých rokoch, treba brať ako Sväté písmo aj dnes.

