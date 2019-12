NAKA ide po veľkých rybách: Obvinenému Trnkovi hrozí za ukrývanie Gorily trest len pár rokov

Sype sa to na nich. NAKA po viac ako roku od zaistenia nahrávok, ktoré ukrýval Marián Kočner (56), obvinila jeho blízkeho kamaráta a bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku (55).

Ten na viac ako hodinovom zázname v rozhovore s Kočnerom hovorí, ako disponoval nahrávkou Gorily, ktorú si u neho v kancelárii ukryl práve Kočner. Trnka tak namiesto toho, aby škandál vyšetroval, ukrýval kľúčový dôkaz. Je tak v poradí ďalším bývalým vysokým predstaviteľom štátu, ktorý čelí obvineniu.

NAKA ho formulovala ako „trestný čin zneužívania právomocí verejného činiteľa“. „Obvinený sa skutku dopustil v období rokov 2007 až 2014, keď ako verejný činiteľ nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z Trestného poriadku a po prevzatí zvukovej nahrávky zo spravodajskej operácie SIS pod krycím názvom Gorila, z ktorej vyplývalo podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov od osoby M. K., túto ukrýval a neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní,“ informovala polícia. Trnka v tom čase pôsobil ako jeden z najvyšších verejných činiteľov na Slovensku, ktorý má obrovské právomoci v trestnom konaní. NAKA dodáva, že konal v úmysle zadovážiť sebe a Kočnerovi majetkový prospech. Trnka sa k aktuálnemu stíhaniu nevyjadruje. Nedávno tvrdil, že ak by sa potvrdili informácie zachytené na nahrávke, tak je to „problém nielen pre mňa, ale pre celú túto spoločnosť, to sa asi nestalo“.

Vydieranie?

Okolo stíhania Trnku bolo viacero otáznikov. Napriek tomu, že nahrávku zaistili už pred rokom, bývalého generálneho prokurátora vypočuli len nedávno. Problém bol so zbavením ho mlčanlivosti. Trnkovi v prípade dokázania viny hrozí 3 až 8 rokov za mrežami. Zo zverejnenej nahrávky pritom nevyplýva len možné marenie spravodlivosti, ale napríklad aj iné trestné činy. Kočner totiž za Trnkom prichádza v prvom rade s tým, že záznamom Gorily vydieral šéfa Penty Jaroslava Haščáka. Mafián tak mal prísť o milión korún, za ktoré Haščákovi Gorilu predal. Samotný miliardár vydieranie popiera.

Na nahrávke sa rozprávajú aj o úplatkoch, ktoré mal pre Trnku uschovávať Kočner. „Všetky peniaze, ktoré skončili u mňa, ty si nikdy nechcel vedieť koľko a za čo, a povedal si, že ich mám držať ja. A sú u mňa a ja ich držím,“ znie z nahrávky a Trnka mu pokojne odpovedá, že pravda to je. Bývalý generálny prokurátor sa pred pár dňami objavil v ďalšom videu. Je na nahrávke zo svojej kancelárie v roku 2009. Na návštevu prišiel exminister financií Ján Počiatek. Spolu rozoberajú kauzu Tipos a smejú sa na tom, ako Ján Slota vymyslel kšeft za milióny eur. Trnka sa na obrovskej korupcii len smeje.

Zaujímavé je, že Gorilu v roku 2008 počuli aj súčasný generálny prokurátor Jaromír Čižnár a predseda Smeru Robert Fico. Púšťal im ju práve Trnka. Čižnár o tom hovoril aj pred vyšetrovateľom ako svedok. „Ako generálny prokurátor uviedol, mal mu v roku 2008 vtedajší pán generálny prokurátor SR Dobroslav Trnka pustiť krátku zvukovú sekvenciu, asi minútu a pol, v ktorej už nebohý pán Határ hovorí o sponzorstve pre stranu. Nič konkrétne viac nepočul,“ skonštatovali z prokuratúry. To, že ide o Gorilu, zistil Čižnár až po tom, čo našli nahrávku u Kočnera a dodnes nevie povedať, či to bol totožný záznam.

Kto je Dobroslav Trnka

