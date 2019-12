Týždeň pred Vianocami v sukniach: Teploty sa vyšplhali šialene vysoko, dočkáme sa zimného počasia?

Namiesto hrubých búnd a šálov môžu ukazovať svoje krásne nohy!

Teplejšia zima je posledné roky na Slovensku už viac-menej zvykom, posledné dni však pripomínajú skôr vydarený záver babieho leta než príchod Vianoc. Plusové dvojciferné čísla na teplomeri využívajú nežnejšie polovičky a spokojne po uliciach promenádujú v minisukniach či šatách.

Bratislava 16,3 °C

Odvážny kúsok na túto sezónu - blúzku a pastelovú farebnú sukňu - si zvolila Miška (21) z Bratislavy. Tej takéto oblečenie vôbec neprekážalo, v hlavnom meste sa totiž teploty na nábreží šplhali pomaly k dvadsiatke.pochvaľovala si.

Nové Zámky 21,8 °C

Až príliš teplo v toto ročné obdobie je aj v Nových Zámkoch, kde však s úsmevom vravia, že sú na to zvyknutí. „Ja už ani neviem, ako sa obliecť... Aby bolo cez obed vyše 20 stupňov, to nie je normálne. Ráno som si dala do práce minisukňu, ale namiesto kabátika by som zniesla aj ľahký plášť, alebo svetrík,“ hovorí živnostníčka Eva (34).

Poprad 13 °C

Nádherné počasie panuje aj pod Tatrami. V Poprade sa na toto obdobie teploty šplhajú vysoko a to je dôvod, prečo po šatočkách siahla aj Janka (26).prezradila spokojne mladá Popradčanka, ktorá zapózovala na tamojšom námestí.

Počasie na týždeň

Štvrtok - oblačno, hmlisto 9 až 14 °C

Piatok - oblačno až zamračené 9 až 14 °C

Sobota - oblačno až zamračené 6 až 11 °C

Nedeľa - oblačno a miestami dážď 4 až 9 °C

Pondelok - oblačno a prehánky, sneh 2 až 8 °C

Utorok - oblačno, sneženie 1 až 7 °C