Nemecká vláda prijala nový zákon: Zakázali terapiu na zmenu sexuálnej orientácie

Nemecká vláda schválila v stredu návrh zákona zakazujúci tzv. konverzné terapie, ktorých cieľom je zmeniť sexuálnu orientáciu jednotlivcov z homosexuálnej na heterosexuálnu. Informovala o tom agentúra AFP.

Legislatíva by mala podľa ministerstva zdravotníctva nadobudnúť účinnosť zrejme v polovici budúceho roka. V súlade s ňou by sa takáto "liečba" mohla trestať až ročným odňatím slobody a finančnými pokutami vo výške do 30.000 eur. "Homosexualita nie je choroba, takže slovo 'terapia' je zavádzajúce," uviedol nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn, ktorý zmienený návrh zákona vypracoval.

Legislatívu ešte musí odobriť dolná komora nemeckého parlamentu (Bundestag). Ak sa tak stane, bude Nemecko po Malte, ktorá podobné opatrenie schválila v roku 2016, v poradí druhou krajinou EÚ, kde bude platiť takýto zákaz. AFP v tejto súvislosti pripomína, že v Nemecku sa dosiaľ pokúšajú ročne "liečiť" asi 1000 homosexuálov.

Minister Spahn uviedol, že chcel, aby mala legislatíva čo najväčší dosah, keďže takéto "liečby" ľuďom často spôsobujú "vážnu fyzickú i psychickú ujmu". "Zákaz vysiela tiež dôležitý odkaz všetkým, ktorí majú problémy so svojou sexualitou: je v poriadku byť takými, akí ste," dodal Spahn.

Návrh chce okrem väzenských trestov pre ľudí vykonávajúcich takéto praktiky zaviesť aj finančné pokuty pre osoby, ktoré túto kontroverznú liečbu propagujú.

Takzvané konverzné terapie pre maloletých by mali byť podľa návrhu zakázané úplne, zatiaľ čo tie pre dospelých by mali byť považované za nelegálne v prípade, že by boli vykonávané proti ich vôli, napríklad použitím sily alebo vyhrážok.

Experti z oblasti medicíny považujú psychologické či duchovné intervencie zamerané na zmenu sexuálnej orientácie za pseudovedecké, neefektívne a často škodlivé. Najkontroverznejšie spomedzi takýchto praktík zahŕňajú elektrošoky pre jednotlivcov prezerajúcich si obrázky s homosexuálnymi výjavmi či gejom podávané dávky mužského hormónu testosterónu.

Európsky parlament prijal ešte v marci 2018 rezolúciu odsudzujúcu takéto praktiky a členské štáty Únie vyzval, aby ich zakázali.