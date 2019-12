Megaproblém v Košiciach: Najlepšia ZŠ na Slovensku sa rozpadáva, strach z kontaminácie azbestom!

Základná škola Krosnianska 4 v Košiciach sa podľa hodnotenia INEKO už päťkrát za sebou stala najlepšou na Slovensku. Učitelia so žiakmi dlhodobo dosahujú nadštandardné výsledky, čím reprezentujú nielen seba, ale aj Košice. Škola v pôsobnosti mesta má však obrovské problémy.

Pôvodná strecha v havarijnom stave spôsobuje pretekanie vody do útrob, staré okná majú pre ich katastrofálny stav zakázané otvárať. Malá telocvičňa je dlhodobo zatvorená pre riziko z kontaminácie azbestom. Podľa riaditeľky školy Daniely Daneshjoovej je tajomstvom ich úspechu správne namiešané zoskupenie učiteľov, rodičov i žiakov a celková pohodová atmosféra. Za veľký prínos označila aj odovzdávanie praxe novej generácii učiteľov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

uviedla Da- neshjoová s tým, že zboru prospieva aj zdravá konkurencia. „Každý učiteľ sa rád prezentuje úspechmi svojich žiakov, ale u nás to doprajú aj ostatným a v pedagogickej praxi si vzájomne pomáhajú,“ uviedla riaditeľka, ktorá je na svojich kolegov hrdá.

Vysoké náklady

Škola na Krosnianskej bola postavená v roku 1983, keď sa budovalo aj Sídlisko dargovských hrdinov. „Kolegyne, ktoré zažili otvorenie, úsmevne spomínajú, že ešte v auguste bola hrubá stavba a v septembri sa tu už učilo,“ prezradila riaditeľka. Stavba má vďaka nie veľmi vydarenej kvalite vysoké náklady na údržbu aj vykurovanie. Aby sa dodržala bezpečnosť, časť starých okien už majú zakázané otvárať, no väčším problémom je zatekajúca strecha, ktorá im spôsobuje plesne priamo na chodbách najvyššieho poschodia.

„Veľkú telocvičňu máme opravenú, no malá je už 2 roky zatvorená. Azbestové panely sú už tak narušené, že náter už viac neposkytuje ochranu. Odkryté vlákna panelov sú bezpečnostným rizikom,“ dodala riaditeľka. Na výmenu okien potrebujú približne 200-tisíc eur, opravu strechy majú nacenenú na viac ako 40-tisíc spolu so zateplením. „Máme projekt aj na rekonštrukciu malej telovične, na ktorú potrebujeme 80-tisíc eur,“ zhodnotila. Hovorca mesta Vladimír Fabian informoval, že mesto sa stará a pravidelne investuje do 107 budov škôl a školských zariadení.

V tomto roku sme realizovali opláštenie veľkej telocvične za vyše 130-tisíc eur a vybudovali oplotenie,“ uviedol s tým, že začiatkom budúceho roka je naplánovaná rekonštrukcia elektroinštalácie a v ďalších mesiacoch aj výmena okien či nová palubovka do telocvične.

Úspechy školy