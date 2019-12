Požiarny zbor, aký je v Trnave, tak ľahko nenájdete: Hasičský babinec vyniká krásou aj záchranou životov!

Sú krásne a ešte aj zachraňujú životy. Hasiči v Trnave sa môžu pochváliť zrejme najväčším ženským kolektívom na Slovensku. Z 25 príslušníkov protipožiarneho útvaru je až 14 žien. Riaditeľ si tento tím veľmi pochvaľuje a napriek tomu, že medzi ženami sú aj matky a tehuľka, všetko vraj funguje ako švajčiarske hodinky.

Podľa riaditeľa ženy „obsadili“ hasičskú stanicu spontánne. „Keď od nás niekto odišiel, vždy prišla na nové miesto žena a tak sme my muži teraz v menšine,“ prezradil riaditeľ Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trnave Vojtech Valkovič, ktorý má z tohto zoskupenia aj trochu strach. „Je to niekdy náročné, keďže ženy sú aj matky, majú malé deti a dokonca máme aj tehotnú hasičku. Zatiaľ to, ale zvládame a sme radi, že ich máme,“ vysvetlil riaditeľ. Ženy pracujú na operačnom stredisku, kde je ich nápňou najmä zdvíhanie telefónov.

„V službe pracujú 12 hodín, dvíhajú telefóny z čísla 150 a dokonca aj 112. Na operačnom stredisku musia plniť požiadavky operačného dôstojníka na sto percent, inak by to nefungovalo,“ upresnil Valkovič a dodal, že doteraz nemal žiadny problém so ženským kolektívom a verí, že to tak aj ostane. „Jeho ženy“ do terénu a na zásahy nechodia, ale taktických cvičení sa zúčastňujú.

2019 Trnavské hasičky s hasičom

Baby sú do voza, aj koča. Zdroj: HaZZ TT

Horný rad zľava: Martina (42), majorkaDaniela (34), kapitánkaDaniel (31), nadporučíkLívia (46), kapitánkaZuzana (53), kapitánkaVeronika(29), nadporučíčkaMichaela (33), kapitánka

Dolný rad: Martina (32), kapitánkaDaniela (48), majorkaJana (41), majorkaGabriela (47), kapitánkaNatália (29), nadporučíčkaDominika (27), nadporučíčka (zvyšné dve hasičky mali voľno)