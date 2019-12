Slávny herec Colin Firth neprekonal neveru manželky: Rozvod po 22 rokoch

Oznámil koniec manželstva! Herec Colin Firth (59), ktorý je známy z filmu Denník Bridget Jonesovej, je opäť voľný. S manželkou Liviou (50) si povedali zbohom po 22 rokoch manželstva. Nedokázal jej odpustiť aféru, ktorú malas kamarátom z detstva.

Colin a Livia sa zosobášili v roku 1997. Majú spolu dvoch synov a dlhéroky pôsobili na verejnosti ako dokonalý pár. „Pre mňa je to tá najkrajšia žena na svete. Nikdy by som ju nepodviedol. Snažíme sa spolu tráviť veľa času. To je podľa mňa pre vzťah veľmi dôležité,“ vyjadril sa pred niekoľkými rokmi. Vtedy však netušil, že nevera príde z druhej strany. Livia pred dvoma rokmi prežila dlhší románik s talianskym novinárom Marcom Brancacciarom (56), ktorého poznala od detstva.

Románik však praskol.

Marco poslal hercovi správy s podrobným opisom toho, čo s jeho manželkou robil. Colin a jeho manželka chceli na škandál zabudnúť a novinára obvinili z prenasledovania. Snažili sa situáciu prekonať a nájsť si k sebe opäť cestu, avšak márne. Teraz oznámili koniec manželstva. „Colin a Livia sa rozišli. Zostávajú dobrými priateľmi a spája ich láska k ich deťom. Žiadajú o súkromie a viac to nebudú komentovať,“ píše sa v oficiálnom stanovisku.