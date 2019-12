Barteková nebude zaháľať ani počas Vianoc: Cez sviatky ju čaká posilka aj sústredenie!

Medzi najlepšie športovkyne Slovenska dlhodobo patrí športová strelkyňa Danka Barteková. Potvrdila to aj v roku 2019, keď sa dostala do najlepšej desiatky v ankete Športovec roka SR.

Nechýbala ani medzi ocenenými najúspešnejšími športovcami Slovenského streleckého zväzu. "Ono to nikdy nebude o zvyku. Boli aj roky, keď som tu nebola, čo ma mrzelo a vnútorne hnevalo, že som nemala výsledky na to, aby som sa dostala medzi najlepších strelcov roka. Za ostatné roky som tu každoročne, čo je naozaj skvelý pocit. Tých ankiet je veľa, ale je to potvrdenie, že sezóna bola dobrá a môžem byť spokojná, že si držím štandard," uviedla Barteková, ktorej vrcholom bola obhajoba titulu majsterky Európy v skeete v talianskom Lonate.

"Boli to moje najlepšie preteky v roku, hoci aj v úvode sezóny som odstrieľala veľmi dobré súťaže. Sezónu som začala šiestimi víťazstvami za sebou, čo bol fantastický a nečakaný úspech. Akurát sa to potom prejavilo na mentálnom i fyzickom vyčerpaní, ktoré ma potom stálo veľmi zlé, povedala by som až podpriemerné výsledky na Európskych hrách a majstrovstvách sveta. To ma veľmi nepotešilo, ale európsky šampionát to potom zmazal. Sezónu som zakončila víťazne v pretekoch jednotlivcov a striebrom v tímovej súťaži, tak si môžem povedať, že som ju absolvovala dobre a môžem byť spokojná s výsledkami," zhodnotila uplynulé súťažné obdobie 35-ročná brokárka.

Z predošlého ročníka si Barteková berie aj ponaučenie do budúcnosti. "U mňa platí, že nemám žiadnu sezónu rovnakú, každá má svoj vývoj. Aj preto nie je možné to, čo vychádzalo teraz, automaticky aplikovať do ďalšej sezóny. Musím sa naučiť lepšie čítať signály, že toto je ešte v poriadku, toto už nie je dobré. Musím sa zamerať na to, aby som budúci rok smerom k OH viac oddychovala, ale aj viac kondične pracovala najmä v strede sezóny. Na začiatku roka som mala fantastickú formu, ktorá bola až nad očakávania. Tým som sa upokojila, uspokojila a prestala na sebe pracovať. Toto je šport, aj keď to tak nevyzerá, kde je kondícia a fyzická sila potrebná. Keď nie je, tak vám to telo dá pocítiť."

Vrcholom nadchádzajúcej sezóny budú olympijské hry v japonskom Tokiu, na ktorých nebude chýbať ani Danka Barteková. "Prispôsobím tomu svoj program. Vynechám úvodné podujatie Svetového pohára v Indii, ktoré je pre mňa príliš skoro. Absolvujem preteky na Cypre a v Katare, ktorými tradične otváram sezónu v teple, ale tentoraz to chcem poňať viac tréningovo. Až potom sa začnem sústrediť aj na kvalitné výsledky," prezradila členka Športového centra polície.

Barteková si uvedomuje, že konkurencia v ženskom skeete je čoraz väčšia a presadiť sa v nej je náročnejšie. "Kedysi prichádzali medaily akosi automaticky. Verila som si, že na ich zisk mám a úspech sa dostavil. Teraz sa musím viac nadrieť. Nebolo to mojou lepšou formou, ale viac mi sedel predchádzajúci formát súťaže. Nie som typ, ktorý sa dokáže okamžite adaptovať. Navyše, ja som urobila zmeny aj v mojej streleckej príprave. Všetko chce svoj čas. Musím však priznať, že za ostatné dva roky boli moje úspechy vydretejšie ako predtým."

Danka Barteková nedávno ohlásila opätovnú kandidatúru do komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru. "Milujem prácu v MOV a do budúcna nie som ochotná sa jej vzdať bez boja. Chcem ju robiť aj naďalej, vidím sa v nej a myslím si, že za ostatných osem rokov som odviedla dobrú robotu aj pre športovcov. Z toho som vychádzala, keď som sa rozhodovala, či ísť kandidovať," prezradila svoje ambície na športovom diplomatickom poli zverenka kouča Sandra Belliniho.

Prioritou pre ňu však v najbližšom období bude šport. "Olympijské hry sú snom a vrcholom kariéry každého športovca. Uvedomujem si, že to môže byť jedna z mojich posledných šancí, ktorú budem mať. Aj preto sa chcem naplno venovať príprave, aby som do Tokia cestovala s vedomím, že som urobila všetko," vyhlásila bronzová olympijská medailistka z Londýna 2012.

Slovenská skeetarská jednotka si od tréningov neoddýchne ani v závere roka. "Chcem sa venovať všetkým pekným činnostiam súvisiacimi s Vianocami, ale čakajú ma tiež kondičné tréningy, ktoré musím pretrpieť. Beriem to však tak, že je to všetko smerom do Tokia. Na Štedrý deň mám voľno, ale 23. a 25. decembra sú s trénerom naše dni, keď sa objavím aj v posilňovni. Potom ma od 28. decembra čaká sústredenie v tatranskom vysokohorskom prostredí s talianskym kondičným i streleckým trénerom," dodala na záver Danka Barteková.