Vďaka EÚ môžete ušetriť pri cezhraničných platbách v eurách

Cezhraničné platby v eurách sú od pondelka, 16. decembra 2019, lacnejšie pre spotrebiteľov aj podniky v členských štátoch Únie, v ktorých sa neplatí eurom.

Vďaka novým pravidlám EÚ sa tak odteraz za všetky cezhraničné platby v eurách v členských štátoch mimo eurozóny budú účtovať rovnaké poplatky ako za domáce platby. Týka sa to Bulharska, Česka, Chorvátska, Dánska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Spojeného kráľovstva, Švédska, ale aj Islandu, Lichtenštajnska a Nórska. V praxi to bude znamenať napríklad to, že český spotrebiteľ, ktorý sa rozhodne poslať eurá do zahraničia, bude odteraz za túto platbu platiť rovnaký poplatok, ako platí pri prevode v českých korunách v rámci Česke republiky. To znamená, že poplatky za cezhraničné platby v eurách budú len veľmi nízke alebo dokonca žiadne.

„Vďaka týmto pravidlám môžu všetci naši občania a všetky naše spoločnosti rovnako profitovať z lacných cezhraničných platieb v eurách. Je to dobrý a konkrétny príklad skutočných výhod, ktoré jednotný trh prináša európskym spotrebiteľom. Napríklad rumunská rodina, ktorá chce poslať peniaze v eurách svojmu dieťaťu, ktoré je v Paríži na študijnej výmene v rámci programu Erasmus, už nemusí zohľadňovať poplatky s tým spojené. Odteraz ich to totiž bude stáť rovnako ako domáca transakcia v Rumunsku,“ povedal pri tejto príležitosti Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda Európskej komisie zodpovedný za hospodárstvo.

Európska komisia bude pozorne monitorovať uplatňovanie týchto pravidiel. Bude i úzko spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, aby sa zabezpečilo ich riadne vykonávanie. Európska exekutíva sa neustále usiluje o vytvorenie lepšieho a lacnejšieho prístupu spotrebiteľov k finančným službám. Z toho vychádza aj Akčný plán pre spotrebiteľské finančné služby z marca 2017. Ďalšie pozitívne novinky možno očakávať už od apríla 2020, kedy pribudnú ďalšie ustanovenia, na základe ktorých si spotrebitelia v EÚ budú môcť porovnať poplatky za menový prepočet pri platbe kartou v inej mene EÚ. Viac informácií o európskych témach nájdete na www.europa.sk.