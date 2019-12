Čo ešte čaká Slovákov pred štartom MS? Hráči už opušťák na Vianoce nedostanú!

Pribudli posledné dve posily zo zámoria! Na včerajšom tréningu v Žiline sa trénerovi hokejovej reprezentácie do 20 rokov Róbertovi Petrovickému (46) hlásili gólman Samuel Hlavaj a útočník Maxim Čajkovič!

Mladí Slováci absolvujú pred blížiacim sa svetovým šampionátom v Česku (26. december - 5. január) ešte dva prípravné súboje a následne kouč oznámi konečnú nomináciu!

Kormidelník Petrovický má tak v posledných dňoch pred štartom majstrovstiev sveta v českých mestách Ostrava a Třinec pokope všetky svoje ovečky.

„Momentálne máme k dispozícii 30 hráčov, ale šiestich chalanov sme poslali do svojich materských klubov. Urobili sme to z toho dôvodu, že nás čakajú ešte dva prípravné zápasy s Českom a Ruskom a nie všetci by sa dostali na súpisku. Takto môžu vo svojich kluboch absolvovať zápasy, budú v tempe a nikde nie je napísané, že sa neobjavia v konečnej nominácii. Stále majú všetci šancu dostať sa na šampionát,“ vyhlásil pre Nový Čas bývalý úspešný hokejista a majster sveta z roku 2002 Róbert Petrovický.

Mladí Slováci pobudnú až do utorka v Žiline, kde majú rozložený stan počas záverečnej prípravy. „V pondelok po súboji s Ruskom oznámim aj konečnú 23-člennú nomináciu a v utorok sa už presunieme do dejiska šampionátu Třinca. Chalani sa už domov na sviatky nedostanú, Štedrý večer strávime spolu ako tím. Už potrebujeme mať pokoj a zbytočne sa nerozptyľovať,“ doplnil Petrovický, ktorý prevzal hokejovú dvadsiatku v lete po Ernestovi Bokrošovi. Slováci odštartujú šampionát prvým zápasom 27. decembra proti Kazachstanu. Následne ich v základnej skupine ešte čaká Fínsko, Švajčiarsko a Švédsko.

Čo ešte mladíkov čaká do MS

 prípravný zápas proti Česku 20 (nedeľa o 14.30 hod. v Třinci)

 prípravný zápas proti Rusku 20 (pondelok o 15.00 hod. v Žiline)

 čakanie na konečnú nomináciu

 v utorok presun do dejiska turnaja Třinca.