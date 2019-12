Bývalý tenista prehovoril: Mafia chcela zmanipulovať Nadalov zápas!

Bývalý rakúsky tenista Werner Eschauer (45) dostal pred zápasom 1. kola Wimbledonu v roku 2007 telefonát, nech mu ani nenapadne vyhrať nad vtedajšou svetovou dvojkou Rafaelom Nadalom.

Ak prehrá, dostane za to zaplatené. "Pobavilo ma to. Odporučil som neznámemu v telefóne, nech sa ozve s touto požiadavkou Nadalovi, že to mi viac pomôže," snažil sa obrátiť celú záležitosť na žart bývalý 52. hráč rebríčka ATP. Rakúsky ouitsider vtedy prehral s Nadalom 2:6, 4:6, 1:6, ale bez nároku na "špeciálnu" odmenu.

Dnes 45-ročný Eschauer pre rakúske médiá priznal, že na vrcholných turnajoch to bolo na Wimbledone 2007 jediný raz, keď sa ho snažil niekto presvedčiť, aby ovplyvnil výsledok zápasu. Na podujatiach challengerovej série ATP sa to však stalo viacerým jeho súperom. "Keď sme si pozreli výsledky na druhý deň ráno, hneď nám došlo, že viacero hráčov mohlo dostať ponuku na ovplyvnenie zápasov," uviedol Eschauer na webe laola1.at.

Už ako tréner Geralda Melzera zažil Eschauer hanebnú ponuku pre svojho zverenca pred finále na jednom z challengerových turnajov. Mal ho prehrať, ale zápas aj turnaj napokon vyhral. Po finále pokus o ovplyvňovanie nahlásil na príslušné miesta. "Obrátili sa na neho prostredníctvom sociálnej sieti pod falošným účtom. Také čosi sa nedá vyšetriť. Pribúdajú aj urážky a vyhrážky hráčovi, ak ten nezahrá podľa predstáv niekoho. Na facebooku sa to však stáva, žiaľ, štandardom," priznal Eschauer.

Skúsenosť s ponukou na prehru v zápase má aj ďalší, stále aktívny 33-ročný rakúsky deblista Philipp Oswald. Momentálne 41. hráč rebríčka ATP ju dostal v roku 2008 počas challengerového turnaja v Helsinkách. Vtedy mu niekto zavolal do hotelovej izby a ponúkol 15 000 eur, ak prehrá zápas, v ktorom bol outsider. "Bol som z toho v poriadnom šoku. Ešte mi stihol prezradiť, že si už nikdy nebudeme volať a vôbec sa nepoznáme a zavesil," uviedol Oswald.

Podľa Salzburger Nachrichten momentálne tenisovou scénou otriasa stávkarský škandál, kde sa spomínajú mená až 135 hráčov. Už približne rok ho vyšetrujú príslušné úrady v Belgicku, Francúzsku, Španielsku, ale aj Spojených štátoch amerických. Zväčša ide o menej známych hráčov, ale podľa denníka Bild medzi možnými obvinenými figuruje aj jedno meno z Top 30 súčasného rebríčka ATP vo dvojhre s titulmi na turnajoch hlavného profiokruhu.

"Zo zmanipulovania čo len jedného zápasu plynú desiatky tisíc eur," napísal Bild. Údajne pôvodcom väčšiny podvodov je sieť arménskej stávkarskej mafie. Zástupca belgického generálneho prokurátora Eric Bisschop tvrdí, že "tenisová stávkarská mafia" úraduje minimálne v siedmich krajinách Európy, jej práca je vysokointeligentná a podvody sa dejú vo veľkom rozsahu.