Adam a Anna sa zoznámili cez Facebook vďaka mačke: Všetko začal jeden komentár

Adam Lawrence (28) z britského Londýna a Anna Hosey (25) z amerického Chicaga sa spoznali vďaka fotke mačky na Facebooku.

Obaja sú totiž členmi skupiny s názvom This Cat Is Chonky, ktorá má niekoľko tisíc členov. Tí zdieľajú fotky svojich tučných či huňatých mačiek. Annu zaujala tá Adamova. ,,Práve som sa pridala k skupine, keď mi udrela do očí jeho fotka. Tak som ju komentovala, akí zlatí sú on aj jeho mačka,“ povedala kaderníčka pre portál Metro. Adam si všimol komentár a Anne napísal správu.

Dvojica si ihneď sadla a zistila, že majú veľa spoločného, okrem záľuby v mačkách napríklad aj podobný hudobný vkus. Písaním a neskôr aj videohovormi na dennej báze strávili mesiace. Neostávalo im iné, ako priznať, že k sebe niečo cítia. Obaja boli zvedaví, či iskra preskočí aj naživo. Absolvent grafického dizajnu Adam preto cestoval z Londýna do Chicaga cez 6400 kilometrov a oplatilo sa.

S Annou si porozumeli aj naživo a teraz sa snažia vyriešiť, ako s ich láskou na diaľku naložiť. Do Brita sa zamilovala aj Annina mačka. ,,Kidden sa obvykle nechce k ľuďom približovať hneď, ale toto bol iný prípad. Tí dvaja sú spolu rozkošní!“ teší sa Anna, ktorá sa chystá Adama navštíviť v Londýne. Dvojica sa podelila o svoj príbeh na stránke, kde sa zoznámili. Jej členovia sú nadšení a niektorí dúfajú, že by tam aj oni mohli nájsť lásku.