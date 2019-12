Prieskum: Voľby by vyhral Smer, do popredia sa ale derie iná mimoparlamentná strana

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali koncom tohto roka, vyhral by ich Smer-SD s 22,1 percenta.

Nasledovala by ĽSNS s 12,1 a koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu s 10,5 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Actly, ktorý si objednala RTVS. V prieskume preferencií nasleduje KDH s 9,1 percenta a Sme rodina so 7,6 percenta. OĽaNO a Za ľudí by získali zhodne po 7,4 percenta. Do parlamentu by sa dostala aj SNS so 6,5 percenta.

Pod hranicou piatich percent potrebných na postup do NR SR by ostala SaS so ziskom 4,5 percenta aj vládny Most-Híd s 3,7 percenta. Maďarská komunitná spolupatričnosť by získala 3,6 percenta hlasov a Vlasť 2 percentá. Pod dve percentá by získali Dobrá voľba (1,4), Demokratická strana (0,4), Socialisti.sk (0,4), Solidarita (0,2) a Hlas pravice (0,1). Ostatné kandidujúce strany získali v prieskume pod 0,1 percenta.

Z prieskumov Actly podľa RTVS vyplýva, že za posledný polrok sa mierne zhoršili preferencie Smeru-SD a ĽSNS. Percentá klesli aj koalícií PS-Spolu, Za ľudí, SNS a SaS. Oproti októbru si polepšili KDH, Sme rodina a OĽaNO.

Z výsledkov prieskum tiež vyplýva, že na februárových voľbách sa určite plánuje zúčastniť 38 percent oprávnených voličov. Svoje hlasovacie právo pravdepodobne využije 37 percent opýtaných, deväť percent sa k volebným urnám nedostaví a 16 percent túto možnosť zvažuje.

Prieskum realizovala agentúra na reprezentatívnej vzorke 1500 respondentov nad 18 rokov v období od 29. novembra do 11. decembra "vo všetkých krajoch a veľkostných kategóriách sídel metódou osobitných rozhovorov".