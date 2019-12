Slovák roky tajne miloval svoju kamarátku, city prejavil až teraz: Smutný odkaz pre Kristínu

Neskoro plače nad rozliatym mliekom. Muž sa zveril so svojimi citmi na Priznaniach žien na Facebooku, ibaže neskoro.

Čoho sa tak bál? Prečo jej to nepovedal? Muž zverejnil text, ktorý venoval dnes už vydatej tajnej láske Kristíne. Prečítajte si slová plné bolesti.

"Kristínka, pred dvomi rokmi si sa vydala. Si šťastne vydatá, máš dcérku a ja sa z toho stále neviem spamätať. Nikdy som nemal odvahu ti povedať, ako veľmi ta ľúbim. Vždy som ta ľúbil. Bol som pri tebe tak blízko, ako kamarát. Teraz ľutujem, že som to neurobil. Nenabral som nikdy odvahu ti povedať, ako si ťa vážim. Že každý tvoj úsmev je pre mňa krásny. Mám pred tridsiatkou a myslím, že nikoho tak ľúbiť nebudem.

Už to trvá 7 rokov. A nadávam si, aký som bol debil. Teraz sme možno mohli byť spolu. Každý deň by som ti nosil ružu. Červenú, ktorú viem, že tak miluješ. Nosil by som ťa na rukách. Zniesol ti aj to povestné modré z neba. A ty si ani nevedela, že ťa milujem. Dúfam, že ťa muž urobí šťastnou a dá ti toľko lásky, koľko by som ti jej dal ja. Okres Trnava. Ak to čítaš, vieš, že je to o Tebe."