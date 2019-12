"Tomi Kid" oslávi desiate výročie titulu v ringu: Potrebuje dlhší zápas, aby sa rozbehol

Bývalý slovenský profesionálny boxer Tomáš Kovács (42) oslávi desiate výročie zisku titulu majstra sveta ďalším súbojom.

Osemnásteho januára nastúpi pred domácim publikom v Galante proti súperovi z Nemecka alebo Švajčiarska. Na galavečere "Reštart" sa v rámci prípravy na olympijskú kvalifikáciu predstavia aj jeho zverenci Viliam Tankó a Andrej Csemez.

V stredu 18. decembra uplynulo presne desať rokov, odkedy "Tomi Kid" vybojoval opasok organizácie World Boxing Federation v poloťažkej hmotnostnej kategórii (do 79,38 kg), v ktorej bude boxovať aj o mesiac. Po dvanástich kolách zvíťazil nad Keňanom Samsonom Onyangom.

"Bol to môj historický zápas, prešlo desať rokov a povedali sme si, že prišiel čas osláviť to boxerským duelom. Keď už vstúpim do ringu, chcem mať ostrý zápas. Bavili sme sa o výbere súperov, tento týždeň by sme to mali uzavrieť. Boxera v mojom veku by sme ťažko hľadali, našli sme o čosi mladších, jeden by mohol byť vekovo aj mojím synom. Osláviť desiate výročie by bolo suché, keby som nedostal do nosa," povedal Kovács, ktorý už nemá profesionálnu licenciu. Boxovať bude na štyri alebo šesť kôl:

"Pre mňa je vždy dlhší zápas lepší, potrebujem sa rozbehnúť, som ako starý diesel. Štvorkolový súboj bude veľmi rýchly, ani sa nerozdýcham a už bude koniec. Dúfam, že bude dobrý."

Štyridsaťdvaročný Kovács má v databáze BoxRec oficiálne bilanciu 27 víťazstiev (16 KO) a 2 prehry. V roku 2011 získal európsky titul prominentnej verzie WBO v poloťažkej váhe, keď triumfoval nad Hamzom Wanderom z Ugandy. O dva roky neskôr prehral v najväčšom súboji kariéry o opasok WBA Super v San Antoniu s Kazachom Beibutom Šumenovom. Do ringu vstúpi prvýkrát od vlaňajšieho novembra, keď v Bratislave zdolal Maďara Andrása Suláka. V Mestskom kultúrnom stredisku Galanta zavŕši podujatie: "Nie som tu sám, mám tu mojich zverencov, na ktorých čaká olympijská kvalifikácia. Som lokálpatriot, chcel som to spraviť u nás v Galante, aj keď sme kapacitne obmedzení. Do ringu nastúpia aj moji najmenší zverenci a, samozrejme, slovenskí reprezentanti. Bude to medzinárodný galavečer boxu, súperov budeme mať z Ukrajiny, Švajčiarska, Rakúska a Maďarska."

Prezident Slovenskej boxerskej federácie (SBF) hovoril na tlačovej konferencii v priestoroch Akadémie Tomiho Kida, ktorú vybudoval v Matúškove pri Galante. Chystajú sa v nej aj Tankó a Kovács, obaja zabojujú od 13. marca v Londýne v európskej časti olympijskej kvalifikácie.

"Je pre mňa veľká vec, že s nimi môžem nejakou formou držať krok. Do olympijskej kvalifikácie sa venujem najmä im dvom. Čaká na nás trinásť týždňov, urobíme všetko pre náš úspech. Pripravovať sa budeme spoločne v domácich priestoroch, máme dohodnuté zahraničné sparingy a výjazdy do Maďarska a Rakúska, ako aj sústredenie v Tatrách," dodal Kovács.

V Tankóovej divízii do 57 kilogramov je k dispozícii osem miesteniek do Tokia, v Csemezovej váhe do 75 kg sa bude súperiť o šesť. V máji sa ešte uskutoční záverečná globálny kvalifikačný turnaj v Paríži. "V Európe je asi najsilnejšia konkurencia. Ideme si to užiť a zužitkovať našu prácu," vyhlásil Tankó.