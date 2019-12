Marián Miezga má hneď niekoľko anomálií: Schválne, dokážete spraviť TOTO?!

Záhady tela! Kto by nepoznal súťažno-zábavnú šou RTVS o zdraví s množstvom faktov, ale aj mýtov o ľudskom tele? Reláciu už od začiatku moderuje Marián Miezga, ktorý tejto lákavej ponuke nedokázal odolať. Má aj on nejakú záhadu tela? Herec prezradil aj to, ktorá časť tela ho najviac trápi a ktorej zasa dáva najviac zabrať on sám. A ako sú na tom so záhadami tela jeho hereckí kolegovia, sa dozviete pri sledovaní šou Záhady tela v sobotu večer na Jednotke.