Karel Gott naspieval pieseň k legendárnej Popoluške: Zarobila mu obrovský balík

V slávnej rozprávke Tri oriešky pre Popolušku z roku 1973 znie pieseň Kdepak ty ptáčku hnízdo máš v podaní dnes už zosnulého Karla Gotta († 80).

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Ako pripomína denník Blesk, skladbu preňho napísal Karel Svoboda, ktorý bol autorom hudby k celej rozprávke. ,,Myslel na mňa ja som mu za to bol vďačný, pretože mal vždy ťah na bránku. Z pesničky sa stal hit behom krátkej chvíle a ja som ju vždy zariaďoval do programu mojich vianočných koncertov. Pretože by ma inak ľudia nepustili domov,“ povedal pred časom Blesku.

Ten zistil, že Gottove tantiémy za túto pieseň od roku 1973 do konca roka 2018 siahajú do výšin. ,,Tá suma je niečo málo cez 5 miliónov korún (196 502 eur). Ide o nezdanenú čiastku,“ povedal zdroj z českého Ochranného svazu autorského. Blesk píše aj zaujímavosť - v Nemecku, kde je rozprávka taktiež kultová, roky znela bez hitu Kdepak ty ptáčku hnízdo máš. ,,Na výrobe filmu sa podieľala východonemecká DEFA a tá mala s Karlom Gottom problém!“ prezradil režisér Václav Vorlíček.

Problémom bola poplarita nemeckej verzie spevákovej piesňe Včelka Mája, ktorú nahral u konkurenčnej spoločnosti. ,,Oznámili mi vtedy, že v nemeckej verzii Troch orieškov pre Popolušku jeho pieseň nechcú a nechali len hudbu Karla Svobodu,“ dodal režisér, ktorý zomrel tento rok vo februári. ,,Pôvodne rozprávku vysielali len v NDR. Nemeckú verziu Kdepak ty ptáčku hnízdo máš som k nej nahrával dodatočne,“ cituje Blesk Gotta. Svobodovu melódiu nespieval s iným textom a pod názvom Tisíc striech môjho mesta.