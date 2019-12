Na americký trh prichádza novinka: Prvé cigarety, ktoré majú fajčiarom pomáhať

Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v utorok schválil predaj nových cigariet, ktoré obsahujú o 95 percent menej nikotínu ako bežné cigarety.

Newyorská spoločnosť 22nd Century Group tak môže začať predávať prvé cigarety s nízkym obsahom nikotínu, ktoré preverili federálne úrady. Výrobok s názvom Moonlight bude mať aj mentolovú verziu. Regulačný úrad vyhlásil, že jeho rozhodnutie neznamená, že nové cigarety sú "bezpečnejšie" ako tie bežné a dodal, že neexistuje žiadny tabakový výrobok, ktorý nie je škodlivý.



Predstaviteľ FDA Mitch Zeller sa vyjadril, že výrobok spoločnosti 22nd Century Group považuje za prvé cigarety, ktoré majú potenciál "pomôcť znížiť závislosť od nikotínu u závislých fajčiarov". FDA v súčasnosti skúma aj to, či nové cigarety predstavujú pre fajčiarov menšie riziko.



V Spojených štátoch amerických fajčí čoraz menej ľudí. Podľa odhadov je to 14 percent dospelých, teda približne 34 miliónov ľudí. Fajčenie však stále zostáva hlavnou príčinou chorôb a úmrtí, ktorým sa dá predchádzať. Každý rok si vyžiada približne 480-tisíc životov.



Ako dodáva agentúra AP, cigarety s nižším obsahom nikotínu sa objavili na trhu aj predtým. Podnikateľ Philip Morris ich začal predávať v USA koncom 80. rokov minulého storočia, no nezaznamenal výrazný úspech.