Sexi Denisa Mendrejová: Z dcérinho listu Ježiškovi ostala v nemom úžase

Kedysi bola hviezdou prehliadkových mól, dnes prehliadky navštevuje ako hosť. Bývalá kráľovná krásy Denisa Mendrejová si preto nenechala ujsť ani módnu prehliadku Fera Mikloška, kde svojou krásou vyrážala dych. Vianočný stres sa teda na krásnej blondínke zatiaľ nepodpísal, hoci ako priznala, aj ona ešte na poslednú chvíľku zháňa to, po čom jej dievčatá túžia. Dokonca odhalila aj to, ako vyzerajú listy Jeziškovi jej dvoch dcér a prezradila aj to, prečo ostala z jedného v nemom úžase!