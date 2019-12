Dominika si splnila detský sen: Vyrábam vysnívané plyšiaky zákazníkov

Hračkami robí veľkú radosť! Bratislavčanka Dominika (29) síce pracuje ako učiteľka angličtiny, no s radosťou spomína na detstvo a chvíle, keď sa hrala s plyšiakmi.

Učarovali jej natoľko, že ich už ako malá slečna začala vyrábať. Postupne sa zdokonalila natoľko, že si zriadila ateliér a vo voľnom čase začala vyrábať zvieratká a postavičky na objednávku a predáva ich do zahraničia. Zákazníkom sa páči najmä mimoriadne detailné prepracovanie, vďaka ktorým pôsobia jej výtvory ako živé.

Dominika si denne vyčlení čas na to, aby mohla v útulnom ateliéri, ktorý si zriadila pred dvomi rokmi, vyrábať plyšové zvieratká podľa návrhu zákazníkov. Výrobný proces zdokonalovala od detstva, takže niet divu, že dopyt po jej plyšákoch stále rastie. „Začala som s plyšovými zvieratkami, a aj keď ma zlákali bábky, ostala som verná zvieracej ríši,“ prezradila s úsmevom Dominika, ktorá si v trinástich rokoch kúpila svoj prvý šijací stroj a pustila sa do práce na velikánskej plyšovej hračky. „Potom som sa tomu nevenovala. Opäť ma to chytilo až pred dvoma rokmi,“ povedala Bratislavčanka, ktorá postupne zdokonaľovala postupy. „Predala som prvé kusy a odvtedy to robím naplno,“ nadšene spomína na začiatky.

Ide však stále o relax, keďže pracuje v jazykovej školeuviedla s úsmevom šikovná umelkyňa. „Postupne som začala robiť pohyblivé kostry,“ prezradila lektorka. Zvieratká vyrába zo zmesi látky a vatelínu. „Najťažšie sú vankúšiky a články prstov,“ uzavrela.

Ako vyrába plyšiaky

náčrt na papier

obkreslí ho

urobí kostru

modeluje hlavu z vatelínu

Počet vyrobených kusov: okolo 100

Cena za kus: približne 200 €*

*závisí od náročnosti