Slovenskom sa šíria zábery z brutálnej bitky vo Važci: Polícia reaguje! Prečo doteraz mlčala?

Na sociálnych sieťach sa objavilo video z Liptova, na ktorom najprv jeden agresor zaútočí na bezbranného chlapa. Neskôr sa k nemu pridajú aj ďalší kumpáni, ktorí vo veľkom rozdávajú päste a kopance.

Na šokujúcich záberoch vidno, ako muž pred bitkármi celý čas ustupuje dúfajúc, že si to skupina výtržníkov rozmyslí. Opak je však pravdou. Obeť končí na kolenách, bitkári do nej kopú, mlátia ju päsťami, v jednej chvíli si do nej dokonca udrie aj dievča. Všetko zaznamené na kamere.

Útok sa mal odohrať 11. decembra v obci Važec (okr. Liptovský Mikuláš). Po takmer týždni sa k nemu teraz vyjadrili aj muži zákona.

"Dementujeme dezinformácie, podľa ktorých polícia nekoná v prípade napadnutia jednej osoby viacerými páchateľmi. Polícia koná a neinformuje preto, aby sa o jej krokoch nedozvedeli páchatelia a aby vďaka tomu boli spravodlivo potrestaní. Zajtra prinesieme viac konkrétnych informácií," sľubuje polícia na sociálnej sieti.