Zuzana Belohorcová o sviatkoch na Miami: Silvester na pláži v bikinách

Bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová (43) žije so svojou rodinou už jedenásť rokov v americkom Miami. I keď ako dieťa bola zvyknutá, že Vianoce sa spájajú so zimou a snehom, slnko a teplo v jednom z najslnečnejších regiónov USA jej vyhovujú viac.

A čo myslíte - prepadla aj typickým americkým tradíciám, alebo zostáva verná tým slovenským?

Zuzana miluje Vianoce v Miami. „Veľmi sa mi páči tunajšia atmosféra, ľudia nie sú v strese. Myslím si, že je to počasím, vďaka celoročne teplej klíme. Tlačenica v obchodoch mi neprekáža, ani nákupná horúčka, pretože nie som zababušená v bunde, ale chodím nakupovať v kraťasoch a v tielku. Okrem toho darčeky zhromažďujem po celý rok. Niekedy ich schovám tak, že zabudnem, kde som niektoré dala a nájdem ich po Vianociach,“ smeje sa blondínka.

Ježiško nechal za sebou stopy

Keď bola malá, žila s rodičmi a s dvomi sestrami v Žiline, kde bol takmer každý rok na sviatky sneh. „Samozrejme, je to idylické so snehovou nádielkou, keď sedíte doma pri krbe a vonku sneží. V Miami sme si však už zvykli na teplé počasie v tomto období. No a výzdoba všade na uliciach a v obchodoch je neuveriteľná, milujem americkú gýčovosť, na každom rohu je Santa Claus a je to úžasné. Američania si počas Vianoc naozaj dajú na výzdobe záležať. Ale veľmi by sme chceli ísť - možno aj budúci rok - na Vianoce domov, aby deti zažili tú pravú atmosféru v mojej rodnej Žiline. Salminka sneh videla, keď mala asi rok, ale Nevko zatiaľ tú príležitosť nemal,“ hovorí Zuzana.

I keď rodina žije za veľkou mlákou, ich vianočné zvyky sú typické slovenské. „Darčeky si dávame 24. decembra večer, ešte pred štedrou večerou. Som tak zvyknutá ešte z domu, tiež sme to tak so sestrami mali. Chodí u nás, samozrejme, Ježiško, deti stále veria a je to nádherné, myslím si, že keď už prídu do veku, keď sa dozvedia pravdu, prídu o to čaro a Vianoce pre nich už možno nebudú také kúzelné,“ myslí si a dodáva.

„S manželom každý rok pre ne vymýšľame niečo, aby to bolo uveriteľné. Minule som nakreslila stopy Ježiškových topánok až k balkónu, akoby od nás odchádzal, inokedy u nás nechal svoje okuliare a rolničku. Salminke už druhý rok v škole spolužiaci hovoria, že Santa neexistuje, ale ona zlatíčko stále verí. Raz nám napríklad zazvonila suseda a utekala požiarnym schodiskom a nechala tam ležať Santovu čapicu. Deti otvorili dvere, ešte počuli, ako niekto uteká po schodoch a darčeky boli pred dverami. Boli z tohto zážitku úplne hotové. Pamätám si ešte, ako naši rodičia pre nás robili úžasnú atmosféru a tiež sme veľmi dlho verili v Ježiška. Dokonca oslavujeme aj Mikuláša, tento sviatok v Amerike nie je. Presne v ten deň tiež píšeme Ježiškovi zoznam vianočných prianí. Predávajú tu také listy, ktoré sa potom zapekajú v rúre a vešajú sa na stromček ako vianočné ozdoby. Mikulášovi nachystáme mlieko a keksíky a on za odmenu zoberie listy Ježiškovi.“

Silvester na pláži v bikinách

Pár týždňov pred Vianocami Zuzana vypeká typické slovenské dobroty. „Medovníčky, vanilkové rožky nesmú chýbať, robíme všetko s láskou a radosťou, zapájam do toho aj deti, tak­že je to krásne. Nesmiem zabudnúť na vaječný koňak, recept som už zavesila na instagrame a mal obrovský úspech, ľudia mi posielali fotky, ako ho vyrábali podľa môjho receptu,“ teší sa Zuzana.

Štedrá večera a tradície sú tiež slovenské. „Rozkrojíme jabĺčko, aby bola rodina zdravá, do rohov hádžeme oriešky a čo sa týka štedrej večere manžel sa prispôsobil slovenským zvykom. Máme oblátky s medom, kapustnicu, ale kapra nie, lebo jeden rok sme ho tu skúsili kúpiť a bola to katastrofa. Vyhráva teda morská ryba a, samozrejme, zemiakový šalát s majonézou aj bez. Milujem Vianoce, je to pre mňa najkrajší sviatok v roku.“

Stromček mala Zuzanina rodina pár rokov živý, ale teraz dávajú prednosť umelému. „Je veľký a zasnežený, ozdobujem si ho väčšinou sama, veľmi ma to baví, aj keď je to dosť prácne. Dokonca si naň môžete kúpiť tyčinky, ktoré voňajú ako pravé ihličie.“

Záver roka trávi rodina na pláži. „Od rána sa tam podáva šampanské, pre deti detské, všetci majú na hlavách červené čiapky, smejú sa, majú dobrú náladu a všade vládne pohodová atmosféra. Preto si užívame krásne sviatky v kruhu rodiny a blízkych bez rozdielu na to, kde sme.“ uzatvára Zuzana.