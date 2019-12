Maličkí súrodenci mali po tele modriny: Hrozné, čo im objavili priamo pod kožou

Dve batoľatá mali na končatinách nevysvetliteľné modriny. Lekári zistili, že trpia parazitárnou infekciou. Tú zvyčajne spôsobuje konzumácia bravčového mäsa, ktoré je nedostatočne upravené.

Chlapček (3) a jeho sestra (1) z Číny začali mať prvé príznaky sfarbenia pokožky v októbri. Ako uvádza portál Fox News, súrodenci sa liečili v nemocnici od novembra po tom, čo sa u dievčatka objavil aj nepríjemný kašeľ.

„Dieťa bolo prijaté kvôli modrinám, ktoré sa jej opakovane objavovali na tele na všetkých štyroch končatinách. Spočiatku nebolo jasné, čo jej stav spôsobuje, takže sme rodičom odporučili, aby u nás zostala na pozorovaní,“ informovala miestne médiá pediatrička Wang Xianfeng, ktorá ošetrovala súrodencov.

Lekárka si všimla, že dievčatko malo rovnaké modriny ako jej starší brat. Obom urobila krvné testy, ktoré ukázali, že súrodenci majú vysoký počet bielych krviniek. „Toto zistenie a rovnako aj to, že modriny dievčatka boli v skutočnosti uzlíky pod jej kožou, nás viedli k testovaniu na parazity,“ uviedla pediatrička.

Vďaka tomu lekári zistili, že deti mali v telách larvy s názvom Taenia solium. Tento parazit sa tiež nazýva „bravčová pásomnica“ a na ľudí sa prenáša konzumáciou surového alebo tepelne nespracovaného hovädzieho alebo bravčového mäsa.

„Larvy nájdené u detí žili pod pokožkou a tým im spôsobovali uzliny a modriny,“ povedala pediatrička. Vysvetlila, že larvy nie vždy prerastú až do pásomnice, čo by im mohlo spôsobiť vážne problémy vo viacerých častiach tela. Súrodencom nasadili antiparazitické lieky, ktoré by mali larvy z tela vyplaviť.