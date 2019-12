Zuzana Belohorcová o Vianociach v Miami: Veľmi sa mi páči tunajšia atmosféra

Bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová (43) žije so svojou rodinou už jedenásť rokov v americkom Miami. I keď ako dieťa bola zvyknutá, že Vianoce sa spájajú so zimou a snehom, slnko a teplo v jednom z najslnečnejších regiónov USA jej vyhovujú viac.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

A čo myslíte - prepadla aj typickým americkým tradíciám, alebo zostáva verná tým slovenským?

Zuzana miluje Vianoce v Miami. „Veľmi sa mi páči tunajšia atmosféra, ľudia nie sú v strese. Myslím si, že je to počasím, vďaka celoročne teplej klíme. Tlačenica v obchodoch mi neprekáža, ani nákupná horúčka, pretože nie som zababušená v bunde, ale chodím nakupovať v kraťasoch a v tielku. Okrem toho darčeky zhromažďujem po celý rok. Niekedy ich schovám tak, že zabudnem, kde som niektoré dala a nájdem ich po Vianociach,“ smeje sa blondínka.

Ježiško nechal za sebou stopy

Keď bola malá, žila s rodičmi a s dvomi sestrami v Žiline, kde bol takmer každý rok na sviatky sneh. „Samozrejme, je to idylické so snehovou nádielkou, keď sedíte doma pri krbe a vonku sneží. V Miami sme si však už zvykli na teplé počasie v tomto období. No a výzdoba všade na uliciach a v obchodoch je neuveriteľná, milujem americkú gýčovosť, na každom rohu je Santa Claus a je to úžasné. Američania si počas Vianoc naozaj dajú na výzdobe záležať. Ale veľmi by sme chceli ísť - možno aj budúci rok - na Vianoce domov, aby deti zažili tú pravú atmosféru v mojej rodnej Žiline. Salminka sneh videla, keď mala asi rok, ale Nevko zatiaľ tú príležitosť nemal,“ hovorí Zuzana.