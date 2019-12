Oliver Andrásy o Vianociach: Recept na maminho kapra sa nezachoval

Humorista a moderátor Oliver Andrásy (62) trávi najkrajšie sviatky v roku s manželkou Dankou (61) a s dcérou Vierkou (34) spolu s jej rodinou. Je totiž zvyknutý, že aj počas jeho detstva bol ich dom cez Vianoce plný blízkych ľudí.

Svojim dvom vnučkám sa snaží vytvoriť nezabudnuteľnú rozprávkovú atmosféru, aby dlho verili, že darčeky nosí Ježiško.

Známy humorista, scenárista, režisér a moderátor v jednej osobe žije už od narodenia v lukratívnej časti Bratislavy pod Hradom. „Dokonca na tom istom pozemku, len som pôvodný dom pred pár rokmi zbúral a postavil nový,“ vysvetľuje.

Špeciálny mamin kapor

Vianoce majú teda preňho určitú symboliku. Aj keď jeho milovaní rodičia už nežijú, často na nich spomína a zvlášť to platí v dňoch Vianoc. Trávili ich spoločne aj so starými rodičmi a s otcovým bratom. Dodnes ho veľmi mrzí, že recept na kapra, ako ho pripravovala na Štedrý večer Oliverova mama, sa nezachoval. „Nikdy ho nevyprážala, ale robila ho v nejakej huspenine. Odvtedy som sa s takým receptom nestretol. Mama bola spišská Nemka, tak to možno bol nejaký nemecký zvyk,“ myslí si.

V existenciu Ježiška veril humorista dosť dlho. „Pamätám si, ako ma rodičia vždy tesne pred tým, ako mal prísť, niekde poslali, napríklad vysypať smeti a keď som sa vrátil, zrazu boli pod stromčekom darčeky. Povedali mi: „Akurát tu bol Ježiško!“ Keď sa to opakovalo už niekoľko rokov po sebe a vždy som naletel, bol som veľmi nešťastný a plakal, akú ja mám strašnú smolu, že Ježiško vždy príde vo chvíli, keď ja niekde odídem. Potom som už nechcel nikam odísť,“ smeje sa.