Výnimočné El Clásico: Viac ako o futbal pôjde o politiku

Streda bude nielen na Pyrenejskom polostrove patriť atraktívnemu futbalovému predstaveniu, fanúšikovia v hľadisku i pri televíznych obrazovkách na celom sveta sa od 20.00 h dočkajú súboja FC Barcelona - Real Madrid.

Tradičný šláger najvyššej španielskej futbalovej súťaže vzbudzuje tentoraz ešte väčšiu pozornosť, nie však zo športového, ale aj z politického hľadiska. "El Clásico" sa pôvodne malo hrať už 26. októbra ako súčasť 10. kola. Vedenie súťaže ho z obáv o bezpečnosť hráčov a fanúšikov odložilo na stredu 18. decembra, keďže v druhej polovici októbra prišlo v Barcelone k násilným protestom. Šesták chce pomôcť obyvateľom zo zničenej prešovskej bytovky: Dražba unikátneho predmetu!

V každom prípade to bude iné derby ako tie predchádzajúce. Nie však vďaka gólom Lionela Messiho na barcelonskej či Karima Benzemu na druhej strane. Futbalová stránka ide totiž aj krátko pred výkopom zatiaľ do úzadia. Katalánski separatisti na stredu prostredníctvom sociálnych sietí mobilizujú svojich stúpencov, aby sa pred zápasom zhromaždili na štyroch stanovištiach v blízkom okolí štadióna Camp Nou. Účasť na akcii hnutia za nezávislosť Katalánska už potvrdilo viac ako 25-tisíc osôb. Mnohí demonštranti si údajne zabezpečili aj vstupenky na zápas a prokatalánske cítenie chcú prejaviť aj na tribúnach štadióna s kapacitou 99-tisíc divákov.

V stredu musí byť v strehu aj polícia v katalánskej metropole. Tá sa na stretnutie pripravuje zodpovedne a nič neponecháva na náhodu. Jej príslušníci budú spolupracovať aj so súkromnými bezpečnostnými službami s cieľom zabezpečiť, aby sa autobusy oboch mužstiev bez problémov a včas dostali na Camp Nou a zároveň neprišlo k prerušeniu zápasu. Mužstvá Barcelony a Madridu pobudnú pred stretnutím v rovnakom hoteli, ktorý veľmi blízko ku Camp Nou. Podľa správ lokálnych médií sa oba tímy z bezpečnostných dôvodov presunú na štadión spoločne.

Oba tímy idú prvej vzájomnej konfrontácie v tejto sezóne v hernej pohode, hoci sa nenaladili ideálne a počas víkendu sa museli uspokojiť len s remízami. "Barca" sa rozišla zmierlivo 2:2 na pôde Realu Sociedad San Sebastián a "bielemu baletu" zaistil nerozhodný výsledok 1:1 vo Valencii v nadstavenom čase Karim Benzema. Predtým však obe mužstvá ťahali štvorzápasovú víťaznú šnúru. Lídrom tabuľky je vďaka lepšiemu skóre Barcelona, ale pred "El Clásicom" sú obaja rivali na rovnakej východiskovej pozícii, keďže majú na konte po 35 bodov.

"Barcelona je vo veľmi dobrej forme, proti Dortmundu (3:1) a Interu (2:1) podala v Lige majstrov kvalitné výkony. Myslím si, že výkonnosť oboch tímov je pred 'El Clasicom' na vysokej úrovni. Obe mužstvá majú svoje kvality. My sa cítime v pohode a dúfam, že to potvrdíme a ukážeme naše prednosti," vyjadril sa brankár Realu Thibaut Courtois. K jeho slovám sa pridal aj šéf madridskej obrany Sergio Ramos: "Sme pripravení a pokúsime sa o zisk troch bodov." Najvernejšia fanúšička Lazia Rím: Triumf nad Juve oslávila erotikou!

Real môže opäť počítať s Casemirom. Brazílsky stredopoliar je mimoriadne dôležitý člen základnej zostavy. Cez víkend vo Valencii chýbal zrejme aj preto, že mal na konte štyri žlté karty a v klube nechceli riskovať, aby prišiel o duel s Barcelonou. "Casemiro odohral 21 stretnutí, preto musel pauzovať, ale v jeho prípade som počítal s voľnom len na Valenciu," uviedol kouč Zinedine Zidane, v ktorého kádri sú však početné absencie. Nastúpi v katalánskej metropole výrazne oslabený, pre zranenia by mu mali chýbať Marco Asensio, Eden Hazard, Marcelo, James Rodríguez a otázny je štart Lucas Vázqueza.

Hrozbou pre obranu hostí bude aj Antoine Griezmann, ktorý sa strelecky presadil v uplynulých dvoch kolách a v stredu ho čaká premiérové 'El Clásico'. "Teším sa na tento súboj, ktorého sa nevie dočkať celý svet. Bude to neskutočný deň. Dúfam, že ma zastihne v dobrej forme, bude sa mi dariť a odohráme veľkolepý zápas. Každý už očakáva našu vzájomnú konfrontáciu, ktorá je veľmi dôležitá pre nás hráčov i fanúšikov. Vždy bolo pekné sledovať 'El Clásico' v televízii, ale teraz si môžem splniť sen a byť aktérom tohto stretnutia," poznamenal francúzsky útočník Barcelony Antoine Griezmann. Jeho tím nebude môcť využiť služby Ousmana Dembélého.

Úspešnejšie mužstva získa nielen prestížne víťazstvo, ale sa aj osamostatní na čele tabuľky. Real má pred sebou náročnú úlohu, čo vyplýva aj zo štatistík. Barcelona vyhrala všetkých sedem doterajších domácich duelov s celkovým skóre 30:9. V aktuálnej sezóne však katalánska obrana nestojí až na takých pevných nohách, ako bolo zvykom. V 16 stretnutiach inkasovala až 20-krát. "Blaugranas" však nemajú konkurenciu v útoku, svoju ofenzívnu silu doteraz v La Lige vyjadrili 43 presnými zásahmi. Naopak, defenzíva Realu je stabilná, súperi ju v lige prekonali len 12-krát. Lepšie je v tomto štatistickom ukazovateli na tom len mestský rival Atlético s 10 inkasovanými gólmi.

Barcelona neprehrala s Realom šesť ostatných vzájomných ligových stretnutí, Madridčanom sa na Camp Nou podarilo v lige naposledy uspieť v apríli 2014. V uplynulej sezóne zverenci trénera Ernesta Valverdeho aj bez zraneného Messiho deklasovali Real 5:1, okrem toho vyhrali aj na jeho pôde 1:0. V pohárovej súťaži Copa del Rey sa na barcelonskom trávniku zrodila remíza 1:1, ale v Madride dominovali Katalánci v pomere 3:0.

V stredu to bude súboj aj dvoch najlepších strelcov súťaže Lionela Messiho a Karima Benzemu. Francúz sa svojím dvanástym gólom (celkovo má vo všetkých súťažiach 2019/2020 na konte 16) dotiahol v nedeľu na argentínskeho konkurenta, takže boj o trofej s názvom "Pichichi" má väčší náboj. Ak by sa Messimu podarilo v strredu skórovať, zveľadil by svoj doterajší 26-gólový rekordný zápis v stretnutiach 'El Clásica'.

Najočakávanejší zápas sprevádzajú rôzne neobvyklé situácie. V minulosti sa niektorým aktérom 'El Clásica' vymkla situácia spod kontroly. Napríklad bývalú portugalskú hviezdu FC Barcelona Luisa Figa v roku 2000, keď sa predstavil v madridskom drese zasypali spŕškou rôznych predmetov, medzi ktorými bola aj prasacia hlava. Predviedol sa aj madridský kouč José Mourinho, ktorý pri hromadnej potýčke členov oboch tímov v roku 2011 pichol do oka barcelonského asistenta trénera Tita Vilanovu.