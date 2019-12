Jennifer usporiadala párty plnú celebritných kamošov: Fanúšikovia v tranze, prišiel aj ON!

Je to už pätnásť rokov, čo Brad Pitt utiekol od manželky Jennifer Aniston za Angelinou Jolie. Hviezda seriálu Priatelia už ale nemá v duši najmenší pocit krivdy a boliestky, takže svojho exmanžela pozvala na svoju vianočnú párty.

Spája ich tiež to, že sa obaja stihli druhýkrát vydať, oženiť a tiež rozviesť. Brad na party do Jenniferinho domu prišiel medzi prvými a odchádzal medzi poslednými. Pritom pred pätnástimi rokmi v tejto dobe Aniston plakala do vankúša, pretože už vedela, že jej manžel po piatich rokoch od svadby uteká za Angelinou Jolie, s ktorou nakrúcal film Mr. And Mrs. Smith. V januári 2005 potom oznámili rozchod oficiálne.

"Brad na párty dorazil len chvíľu po siedmej večer a väčšina klientov začala prichádzať krátko nato. Bol medzi prvými prichádzajúcimi a predposledný, ktorý odišiel asi okolo jedenástej večer," cituje magazín E! News. Medzi slávnymi hosťami na párty boli tiež Tom Hanks, Kate Hudson, Danny Fujikawa, Lisa Kudrow, Reese Witherspoon a ďalší.

"Bol to celkom neformálny večierok. Stretnutie blízkych priateľov, ktorí tak oslávili príchod sviatkov," cituje ďalej E! News. Brad sa v roku 2014 oženil druhýkrát, s Angelinou Jolie, ktorá sa s ním rozišla v septembri 2016. Jennifer sa druhýkrát vydávala v roku 2015, vzala si Justina Therouxa, s ktorým sa rozviedla o dva roky neskôr.