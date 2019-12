Wisterovej najkrutejšie Vianoce: Moderátorka prehovorila o sviatkoch bez synov, čo robí polícia?!

Obrovský strach a smútok! Odo dňa, keď manžel moderátorky Very Wisterovej (42) Jeremy Hulsh (40) uniesol ich dvoch maloletých synov z nákupného centra v Bratislave do zahraničia, prešlo presne 57 dní!

Napriek tomu, že bol na Hulsha vydaný medzinárodný zatykač, deti sa k Vere, ktorej ich súd zveril do starostlivosti, nevrátili. Zničená moderátorka prežíva najhoršie obdobie svojho života a prichádzajúce sviatky, ktoré patria medzi tie najkrajšie v roku, keď zasadá za stôl celá rodina a v detských očiach sa ligocú iskričky z vianočných darčekov, majú pre Veru neuveriteľne trpkú príchuť.

Wisterová a Hulsh plávajú v mori problémov dlhé mesiace. Neutíchajúce sváry medzi nimi pretrvávajú dodnes, keď majú medzi sebou sedemnásť prebiehajúcich súdnych konaní. Najhoršie však na moderátorku len čakalo dňa 24. októbra tohto roka. Po tom, čo si jej dvoch synov Harlowa a Thea zobral ich otec v rámci súdom nariadeného styku do nákupného centra v sprievode Wisterovej otca, s deťmi utiekol do zahraničia. Podľa dostupných informácií by sa mali nachádzať v USA, ale keďže uplynulo už veľa času, prakticky môžu byť kdekoľvek.

Odvtedy nedal Jeremy vedieť ani o sebe, ani o maloletých chlapcoch, ktorí predtým žili výhradne s Verou v jednej domácnosti na Slovensku. „Je to už sedem a pol týždňa, odkedy synčekov ich otec uniesol zo Slovenska,“ povedala Novému Času zronená Vera. Polícia zatiaľ žiadne jasné stanovisko nevydala. ,,Vyšetrovanie v súčasnosti naďalej pokračuje, zo strany polície sú aj naďalej v tejto veci vykonávané potrebné procesné úkony, ozrejmil Novému Času hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

Ako zo zlého sna

Wisterová sa snaží prežiť každý deň bez svojich milovaných synov, avšak je to nesmierne náročné. Zlomené srdce a prázdnotu v duši sa snaží oklamať aspoň občasnou moderátorskou prácou na spoločenských podujatiach, ktoré ju ako-tak držia pri živote. Prichádzajúce najkrajšie sviatky v roku sú však pre ňu obrovskými mukami. Namiesto kupovania darčekov pre milované deti či veselého zdobenia vianočného stromčeka je Vera ako na ihlách a o pokojnom období v rodinnom kruhu nemôže byť ani reči.

„Vôbec nemám silu sa vyjadrovať k prichádzajúcim sviatkom,“ priznala nám so smútkom v hlase zlomená moderátorka. Keďže Wisterová aj Hulsh sú židovského vyznania a Vera je dokonca členkou tejto komunity na Slovensku, Vianoce, ktoré sa volajú Chanukkah, by oslavovala rodina 22. decembra. Tohtoročné sviatky však budú plné smútku a sĺz. Vera má aspoň po svojom boku milovaných rodičov a partnera, ktorí sú jej v týchto nesmierne ťažkých životných chvíľach obrovskou oporou.

Od lásky k tvrdej vojne

2008

- Moderátorka spoznala hudobného producenta Hulsha, do ktorého sa šialene zaľúbila.

Jeseň 2010

- Zaľúbená dvojica, ktorá sa od seba nepohla ani na minútu, sa vzala.

December 2016

- Krátko pred sviatkami sa Wisterová vrátila aj so synmi na Slovensko a začala riešiť rozvod.

December 2016

- Objavujú sa informácie, že Vera má nového muža, brata herečky Kristíny Svarinskej Michala.

Február 2017

- Červenovláska potvrdila, že žiadosť o rozvod je podaná.

Február 2017

- V jednom z bratislavských hotelov mala zasahovať polícia, čo potvrdila aj Vera. Za všetkým mala byť mama Jeremyho, ktorá sa zamkla v izbe s vnukmi a nechcela ich jej dať.

Máj 2017

- Moderátorka sa nebránila nežnostiam s novým priateľom, čo sa podarilo zachytiť aj fotografovi Nového Času.

Júl 2017

- Hulsh sa stretol so synmi v spoločnosti manželky a svokra, pričom malo medzi nimi prísť priamo pred deťmi k slovnému stretu, ktorý mal medzi mužmi vyústiť až do fyzického stretu.

Júl 2017

- Prebehlo pojednávanie o rozvode Wisterovej a Hulsha, ktoré sa konalo v Izraeli, keďže obaja sú židovského vyznania. Rozvod však stále neprebehol.

November 2017

- Vere sa na prste začal objavovať prsteň a je možné, že moderátorka sa s novým priateľom zasnúbila.

Jún 2018

- Červenovláska vyhlásila, že po nevydarenom prvom manželstve, ktoré nie je stále ukončené, sa nebráni ďalšej svadbe.

Jún 2018

- Medzi manželmi prebehol súd, ktorý rozhodoval o starostlivosti o deti. Chlapcov znova zverili Vere, pričom Jeremy sa s nimi mohol vídať každý druhý týždeň v utorok a štvrtok na tri hodiny v sprievode ich matky.

September 2019

- Hulsh a Wisterová sa znova postavili pred sudcu, no iné rozhodnutie ako z júna nepadlo a deti ostávajú u matky. V pojednávacej miestnosti sa nachádzala aj Hulshova matka, ktorú zo siene nakoniec aj vykázali.

Október 2019

- Wisterovej synovia Harlow a Theo sa objavili na stránke polície, ktorá po nich vyhlásila pátranie.