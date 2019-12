Chorá a týraná Dianka má pred sviatkami strach: Skončíme na Vianoce na ulici?

Boja sa, čo s nimi bude. Ján (38) z Veľkého Krtíša sa sám dva roky stará o dcérku Dianku (10).

Princeznička mu bola zverená po tom, čo v škole učiteľky upozornili na jej týranie. Otec má tiež zdravotné problémy a nevie si nájsť prácu. Priznali mu hmotnú nú-dzu 124 eur, no len nájomné za mestský byt je 220 eur. Obetavý muž sa obáva, že ostane s dcérkou na ulici.

Jána podľa jeho slov opustila jeho družka, s ktorou má Dianku, po štyroch rokoch spolužitia. „Našla si iného. Najprv žili spolu v Krtiší a potom sa presťahovali. Dlho som ani nevedel, kde s mojou dcérkou žijú. Tri roky som svoje dieťa nevidel,“ vraví starostlivý otecko. O utrpení svojho dievčatka ani netušil. To, že sa niečo deje, zistil, až keď mu volali zo sociálky. Tam dostali informácie zo školy, kde si učiteľky na dievčatku všimli modriny.

„Dianka skončila dobitá v nemocnici. Druh jej matky ju bil päsťou do tváre, pretože nechcela spať. No robil jej aj iné zlé veci. Chúďatko, veľmi veľa si toho vytrpela,“ prezrádza Ján s tým, že Diankin otčim napokon skončil pre jej týranie vo väzení, kde si odpykáva štyri roky. Podľa slov otca okrem tejto hrôzy bola u jeho dcérky zanedbaná aj výchova.vysvetľuje otecko.

Žiadny darček pod stromček

Dodáva, že Dianka je navyše hyperaktívna s poruchou pozornosti a má dlhšie hrubé črievko, čiže má problémy s vyprázdňovaním. Ján s ňou často chodí po doktoroch a navštevujú aj psychologičku. Aj jeho však, žiaľ, trápia zdravotné problémy. „Mám astmu, nízky krvný tlak, tetániu, bolí ma chrbtica a často mávam aj závrate. Invalidný dôchodok mi neuznali, no neviem sa tu ani zamestnať. Kvôli dcérke však nemôžem odísť za prácou do iného mesta,“ uviedol nešťastný muž. Ten bol rok na maródke, ktorá mu v novembri skončila.

Z Úradu práce mu priznali, že je v hmotnej núdzi, takže dostane 124 €. To ale nestačí ani na vyplatenie nájomného mestského bytu. „Len podnájom máme 220 €, netuším, ako to zaplatím. Vôbec neviem, čo si tento mesiac počneme. Veľmi sa bojím, že skončíme na ulici. To by boli pre nás tie najhoršie Vianoce,“ povie smutne Ján, ktorý svojej dcérke nebude môcť kúpiť ani žiadny darček pod stromček.

Skromné dievčatko si pritom veľmi želá spoločenskú hru. „Som veľmi rada, že teraz bývam s ockom. Je na mňa veľmi dobrý. Dokonca mi zvykne aj napiecť tortu alebo koláčiky,“ dodá Dianka. Jej otecko by bol najradšej, keby mu uznali invalidný dôchodok, aby sa mohol zamestnať v chránenej dielni, čo je však zatiaľ nereálne.