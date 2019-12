Šebestová po rozchode s futbalistom Ďuricom: Útek do Karibiku!

Hlavu si bude čistiť v zahraničí! Misska Magdaléna Šebestová (36) len pred pár dňami exkluzívne Novému Času priznala, že s partnerom Jánom Ďuricom (38) krízu vo vzťahu neprekonali a sú od seba.

Napriek tomu ich však spája dcérka Ninka (4), s ktorou sa snažia tráviť čo najviac času. Ako sa však zdá, každý zobral rozchod po svojom. Zatiaľ čo športovec si užíva pozornosť žien, keď ho len nedávno videli s dvoma kráskami na párty v Prahe, Magdaléna smútok zaháňa prácou. Aj tú však čoskoro vymení za oddych, podľa informácií Nového Času sa chystá do exotiky.

Šebestová a Ďurica si vždy svoje súkromie strážili, no sem-tam sa pochválili snímkou, kde sa zdalo, že všetko je v úplnom poriadku. Len pred pár dňami sa však ukázalo, že realita je úplne iná a Magdaléna exkluzívne Novému Času potvrdila to, čo sa len šepkalo. „Už dlhšie netvoríme pár a snažíme sa byť len dobrými rodičmi našej dcérke,“ priznala nám brunetka. Tá rovnako ako jej bývalý priateľ však myslí najmä na svoju dcérku Ninku, ktorá je pre oboch rodičov všetkým.

Z posledných týždňov je pritom zrejmé, že s rozchodom sa obaja popasovali po svojom. Športovec si asi zvolil spôsob „klin sa klinom vybíja“, keďže ho len nedávno videli v jednom z pražských barov, kde nemal o spoločnosť núdzu. Zabával sa totiž s misskou Dianou Kačurovou a umelkyňou Luciou Rubeljovou, s ktorými si celý večer hrkútal.

Magdaléna zvolila inú cestu a už po Novom roku si pôjde hlavu vyčistiť do exotiky. „Áno, je to tak. Po Novom roku idem aj s Ninkou na dovolenku,“ napísala Novému Času brunetka. Na rozdiel od nej sa však k celej veci okolo rozchodu a bujarej zábavy s kráskami Ďurica nevyjadruje. „Nebudem to komentovať,“ uviedol Ján.

Krízu neprekonali

Pravda však je, že s krízou sa jeden z najstabilnejších párov šoubiznisu pasoval už nejaký čas a dokonca sa snažil svoj sedemročný vzťah zachrániť. „Obaja sa snažíme k tomu pristupovať s najväčšou vážnosťou. Snažíme sa byť tými najlepšími rodičmi a až čas ukáže, ako sa všetko vyvinie. Ja nechávam veci plynúť a venujem sa najmä práci a dcérke,“ priznala pred časom misska.