Vlhová má toho už dosť: Čakám, kedy sa skončí tento rok!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (24) obsadila 4. miesto v obrovskom slalome žien Svetového pohára vo francúzskom Courcheveli. Víťazstvo si vyjazdila Talianka Brignoneová, druhá skončila líderka po 1. kole Nórka Fürst Holtmannová (+0,04 s) a tretia Švajčiarka Holdenerová (+0,44).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Totožný čas ako Vlhová dosiahla aj Nemka Rebensburgová, obe od pódia delili iba štyri stotiny sekundy! Vlhová, ktorú v posledných dňoch trápila holenná kosť a obchádza ju viróza, sa v prvom kole predstavila so štartovým číslom sedem. Na trati neurobila vážnejšiu chybu. Po svojej jazde sa zaradila na tretiu priečku, neskôr sa pred ňu dostala Fürst Holtmannová. V druhej jazde si udržala štvrtú priečku. Šokom je až 17. priečka Američanky Mikaely Shiffrinovej, ktorá bola po prvom kole devätnásta. Vlhovú chybička v druhom kole pripravila o pódium, Shiffrinovej preteky nevyšli

„Pocity nie sú najlepšie, keďže som bola až štvrtá. Získala som však ďalšie body,“ povedala v cieli pre RTVS úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne.

Vlhová spravila chybu v dolnej časti trate. „Bolo to na rovine, táto chyba ma stála pódium. Som nahnevaná, ale, bohužiaľ... Bola to taká kombinácia, na rovnom úseku som nabrala rýchlosť, ale potom som do bránok išla trochu neskoršie,“ vysvetlila Petra a uzavrela: „Všeobecne je to super, ale čakala som viac. Zase som trochu ochorela. Na druhej strane sa to snažím brať trochu pozitívne, lebo keď som chorá, jazdím celkom rýchlo. Ten môj hlas je trochu iný, už čakám, kedy sa skončí tento rok.“

výsledky:

obr. slalom žien: 1. Brignoneová (Tal.) 2:12,59 min., 2. Fürst Holtmannová (Nór.) +0,04 s, 3. Holdenerová (Švaj.) +0,44, 4. Vlhová (SR) a Rebensburgová (Nem.) +0,48... 17. Shiffrinová (USA) +1,65.

Poradie SP (po 10 zo 41 pretekov): 1. Shiffrinová (USA) 546 b., 2. Brignoneová (Tal.) 381, 3. Rebensburgová (Nem.) 311, 4. VLHOVÁ (SR) 288.