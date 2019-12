Polášek vďačí za rozprávkovú sezónu priateľke Karin: Keď prehrávam, máme tichú domácnosť!

Sú hladní po ďalších úspechoch! Slovenský tenista Filip Polášek (34) prežil so svojím chorvátskym deblovým partnerom Ivanom Dodigom (34) rozprávkovú sezónu.

Do nového roka preto vstupujú s veľkým sebavedomím. Aj preto rodák z mesta Medžugorie zavítal do Bratislavy, kde spoločne s Poláškom trénujú a pripravujú sa na nové výzvy.

„Myslím si, že pre nás je veľmi dôležité, že trénujeme spolu. Budúci rok bude veľmi náročný. Mali sme dobré výsledky, ale musíme sa zlepšovať, aby sme boli viac konkurencieschopný. Máme veľké ciele, chceme byť najlepší na svete a aj to je dôvod, prečo sa teraz spolu pripravujeme v Bratislave,“ vyjadril sa Dodig. Na jeho slová nadviazal Polášek, podľa ktorého má veľkú zásluhu na ich úspechoch v tomto roku hlavne jeho polovička, sympatická Karin.

„Áno, mám vytvorené naozaj fantastické zázemie. O tenise sa s ňou bavím väčšinou v lepších časoch, keď sa darí. V horších sa nebavíme. Je to zakázaná vec! Ono to so mnou nie je jednoduché. Po turnaji majstrov v Londýne som sa nejaký čas nerozprával absolútne s nikým. Rodina pre mňa však v prvom rade znamená akúsi domácu pohodu. Nemusíme za každú cenu nejakým spôsobom rozoberať len tenis. Všetkého veľa škodí,“ povedal Polášek. Samozrejme, vyzdvihol aj svojho deblového partnera.

„S Ivanom si rozumieme aj mimo kurtu. Dobre spolu vychádzajú aj naše rodinky, čo je super. Mám teraz okrem tenisu rozbehnutých veľa ďalších aktivít, no určite by som si rád našiel čas na nejakú spoločnú večeru či kino v Bratislave. Najlepšie s celým tímom a rodinami. Priateľka už vymýšľala rôzne aktivity pre naše deti,“ dodal Polášek. Okrem tenisu sa však momentálne venuje aj príjemnejším povinnostiam. „Riešim, aké darčeky kúpim na Vianoce, doteraz som to trochu zanedbával. Ja osobne by som si pod stromčekom želal len zdravie. Všetko ostatné si vo veľkej miere dokážem zabezpečiť sám,“ uzavrel Polášek

Dodig: Kližan má svoje nálady

Okrem Poláška pozná Ivan Dodig viacerých slovenských tenistov, s ktorými sa na na okruhu neustále stretával. Svoj názor má aj o enigmatickom Martinovi Kližanovi. „S Kližanom som za tie roky zviedol niekoľko bitiek, či už v dvojhre alebo štvorhre. Je to skvelý hráč. Nebezpečný. No má svoje nálady. Keď hrá na vrchole, tak dokáže poraziť naozaj kohokoľvek. Na kurte to dokázal veľakrát. Viem, že minulá sezóna mu pre zranenia nevyšla. Ak bude ale makať, tak môže v novom roku dosiahnuť dobré výsledky.“