Belasí už vedia, ako strávia zimu: Slovan čaká v príprave zaujímavý súper

Futbalisti Slovana Bratislava zverejnili v utorok svoj harmonogram zimnej prípravy. Líder Fortuna ligy strávi väčšiu časť zimnej prípravy v tureckom Beleku, kde odohrá osem prípravných zápasov.

Hráči sa v roku 2020 stretnú 6. januára, pričom prvé dva dni sa budú venovať dôkladnému fyzickému testovaniu. Prvý tréning je na programe vo štvrtok 9. januára v domácich podmienkach. V sobotu 11. januára odcestuje výprava "belasých" do tréningového strediska v tureckom Beleku, kde strávila aj predchádzajúce zimné prípravy. Úvodná časť sústredenia bude zameraná najmä na kondičnú stránku, prvý prípravný duel odohrá Slovan 18. januára proti ruskému prvoligovému tímu FC Orenburg. Následne belasí vyzvú deviaty tím poľskej Ekstraklasy Wislu Plock (22. januára) a ruský Rubin Kazaň (25. januára). Grécky klub je so slovenským futbalistom nespokojný: Stochov koniec v Solúne?

Mužstvo sa 29. januára rozdelí na dve skupiny a odohrá hneď dva prípravné súboje. Jedna skupina sa stretne s ukrajinským prvoligistom Karpaty Ľvov, súper pre druhú skupinu je v štádiu riešenia. O tri dni neskôr sa zopakuje rovnaký scenár, keď sa prvá skupina stretne s úradujúcim bieloruským majstrom Dinamom Brest, ktorý prerušil dlhoročnú dominanciu BATE Borisov. Druhá skupina vyzve Šachťor Soligorsk, tretí tím uplynulého ročníka najvyššej bieloruskej súťaže.

Generálka na jarnú časť je na programe v piatok 7. februára a "belasí" si v nej zmerajú sily s aktuálne najúspešnejším bulharským klubom Ludogorcom Razgrad, ktorý sa etabloval aj na medzinárodnej scéne. Úradujúci bulharský majster v H-skupine Európskej ligy obsadil druhé miesto a v jarnej vyraďovacej fáze si zahrá s Interom Miláno. Aj pre Ludogorec to bude generálka na jarnú časť, atraktivitu duelu zvyšuje aj skutočnosť, že na lavičke bulharského majstra bude od jari Pavel Vrba.

Po návrate na Slovensko budú slovanisti trénovať v domácich podmienkach a v sobotu 15. februára sa v prvom jarnom kole predstavia na ihrisku Spartaka Trnava. "Naším zámerom je, aby celá príprava prebiehala v najlepších možných podmienkach. Nemalo by veľký zmysel trénovať v zime a na snehu, kde môže prichádzať k zraneniam. Preto sme zvolili sústredenie v Turecku. Od začiatku prípravy tam budeme mať k dispozícii kvalitnejšie hracie plochy, špičkové možnosti na regeneráciu a v neposlednom rade veľa súperov, s ktorými odohráme náročné prípravné duely. Vyzveme tímy z východnej časti Európy, ktoré sa prezentujú fyzickým a agresívnym poňatím hry. Chceme, aby sa hráči rozvíjali v zápasoch vo vysokom tempe a nasadení," povedal športový riaditeľ klubu Richard Trutz pre klubovú stránku.

"Príprava je rozdelená do troch blokov. Prvý bude zameraný najmä na kondičnú stránku a fyzické parametre. Druhý už bude skombinovaný s prípravnými zápasmi, v tejto fáze dostanú hráči približne rovnakú minutáž a budú mať šancu ukázať svoje schopnosti. Vo finálnej časti sa bude všetko ladiť už smerom k začiatku Fortuna ligy a bude sa formovať zostava pre jarné zápasy v lige alebo v domácom pohári," doplnil.

V klube panuje spokojnosť s rokom 2019, spolu s ňou však naďalej cítiť aj túžbu neustále sa zlepšovať. "Mužstvo sa má stále kam posunúť. Na športovom úseku sme si zadefinovali cieľ zlepšiť sa po každej stránke. Na jar nás už síce čaká menej zápasov než na jeseň, ale chceme urobiť všetko pre to, aby sme sa pripravili čo najlepšie a boli úspešní v lige i v pohári," pokračoval Richard Trutz.

Dnes je zatiaľ isté, že v Slovane sa na jar nepredstaví Richárd Guzmics. "Končí sa mu zmluva, od januára už bude pôsobiť v Maďarsku. Ďakujeme mu za odvedené služby a želáme všetko dobré v ďalšej kariére. Prípravu by už mali naplno začať Aleksandar Čavrič či David Strelec, ktorí boli dlhodobo zranení. Po konzultácii s trénermi sa rozhodneme, ktorých hráčov z juniorky či dorastu zapojíme do zimnej prípravy. Do Turecka by predbežne malo cestovať 22 hráčov a 4 brankári. Tento počet sa môže zmeniť aj podľa toho, čo sa udeje počas prestupového obdobia, ktoré sa začína 1. januára," uzavrel športový riaditeľ klubu.

Program zimnej prípravy A-mužstva ŠK Slovan Bratislava na jarnú časť sezóny 2019/20:

6. január: úvodný zraz prípravy

7. - 8. január: fyzické testovanie hráčov

9. - 10. január: prvý oficiálny tréning a štyri tréningové jednotky v domácich podmienkach

11. január - 8. február (sústredenie v Turecku - tréningové centrum v Beleku)

11. január: odlet na sústredenie do Turecka (Belek)

18. január: FC Orenburg - ŠK Slovan (prípravný zápas v Turecku)

22. január: Wisla Plock - ŠK Slovan (prípravný zápas v Turecku)

25. január: FC Rubin Kazaň - ŠK Slovan (prípravný zápas v Turecku)

29. január: FC Karpaty Ľvov - ŠK Slovan (prípravný zápas v Turecku)

29. január: prípravný zápas (súper v štádiu riešenia)

1. február: FC Dynamo Brest - ŠK Slovan (prípravný zápas v Turecku)

1. február: FC Šachťor Soligorsk - ŠK Slovan (prípravný zápas v Turecku)

7. február: Ludogorec Razgrad - ŠK Slovan (prípravný zápas v Turecku)

8. február: návrat zo sústredenia a pokračovanie tréningov v domácich podmienkach