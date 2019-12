Mladý muž z Brna sa priznal k vražde: Vlastnú babičku († 80) uškrtil kvôli peniazom

Polícia v Brne vyšetruje vraždu osemdesiatročnej ženy z minulého týždňa, obvinila z nej dvadsaťročného muža.

Išlo o vnuka obete. Muž je vo väzbe, k vražde sa priznal. Vraždu podľa polície plánoval, na súde mu hrozí 15 až 20 rokov väzenia, prípadne výnimočný trest. Na tlačovej konferencii to v utorok uviedol riaditeľ juhomoravskej polície Leoš Tržil.



Oznámenie o úmrtí ženy polícia dostala vo štvrtok 12. decembra. "Ohliadkou bolo zistené, že zomrela násilnou smrťou a to uškrtením," uviedol Tržil. Od začiatku smerovalo podľa polície vyšetrovania k tomu, že páchateľ je príbuzný obete, čo sa aj potvrdilo. Polícia mladého muža zadržala v sobotu. "Išlo o vraždu s majetkovým motívom, z bytu muž odcudzil peniaze či zlato," uviedol Tržil.



Muž sa k vražde priznal. Povedal, že potreboval peniaze. Ukradol asi 15.000 korún, tiež nejaké zlaté šperky, ktoré dal do záložne. Peniaze následne použil pre vlastnú potrebu. Časť podľa polície prehral na automatoch, za niečo tiež kúpil drogy. Časť zlata zo záložne sa polícii podarilo zaistiť. Muž bol v minulosti raz súdne trestaný pre majetkový delikt.