Erdogan obhajuje operáciu v Sýrii: S miliónmi utečencov v Turecku nám nepomohol nikto

Nedostatok medzinárodnej pomoci Turecku na podporu miliónov utečencov na jeho území prinútil Ankaru spustiť operácie v severovýchodnej Sýrii.

Vyhlásil to v utorok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. "Nezdá sa, že sa nám niekto chystal pomáhať," povedal Erdogan svetovým lídrom, ktorí sa zišli vo švajčiarskej Ženeve. "Keďže nedostávame potrebnú podporu od medzinárodného spoločenstva, museli sme sa o seba postarať sami," povedal podľa agentúry AFP o tureckom rozhodnutí vstúpiť v októbri do Sýrie s cieľom vytvoriť tam tzv. bezpečnú zónu a poslať istý počet z viac ako troch miliónov sýrskych utečencov v Turecku späť do ich vlasti.

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu začiatkom decembra uviedol, že jeho krajina stiahne svojich vojakov zo severu Sýrie až po dosiahnutí politického riešenia konfliktu v tomto susednom štáte. V opačnom prípade by tam buď "teroristi" zaplnili mocenské vákuum, alebo by sýrsky režim znova prevzal kontrolu, čo by odradilo sýrskych utečencov od návratu, dodal Čavušoglu.