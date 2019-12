Žalostný pohľad v Námestove: Vandali zničili židovský cintorín

Židovský cintorín v Námestove zničili vandali. Desiatky pomníkov niekto pováľal a rozbil.

Pre TASR to v utorok potvrdil predseda občianskeho združenia Pamätaj, ktoré sa dlhodobo usiluje o obnovu cintorína, Karol Kurtulík. To, že cintorín je zničený, zistili aktivisti v pondelok (16. 12.). "Na mieste už mala obhliadku polícia. Pováľaných a rozbitých je 59 pomníkov. Je to hrozné. Takmer desaťročné úsilie občianskeho združenia o obnovu cintorína ľahlo popolom," povedal Kurtulík.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Po zverejnení fotografií zo spustošeného cintorína na sociálnej sieti sa začínajú ozývať dobrovoľníci, ktorí sú ochotní zúčastniť sa na obnove. "Ľudia sa pýtajú, kedy to bude a chcú pomôcť," doplnil predseda občianskeho združenia.