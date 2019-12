Na súde sa riešila komunikácia Kočnera, ten sa bráni: Pochybnosti o správach, ktoré čítal Lipšic?!

Podnikateľ Marian Kočner, ktorý čelí obžalobe v kauze údajného falšovania miliónových zmeniek, trvá na tom, že niektoré komunikácie, ktoré sa pred súdom čítali na podnet prokurátora alebo právnych zástupcov poškodených, nepochádzajú z jeho telefónu.

To podľa neho platí aj o komunikácii, ktorú v utorok pred súdom prečítal právny zástupca spoločnosti Markíza - Slovakia Daniel Lipšic. Komunikácia, ktorá je pripisovaná obžalovanému a jednému z jeho advokátov, by mohla naznačovať vplývanie na znalkyňu z oblasti písmoznalectva. Tá vypracovala odborné vyjadrenie ešte do občianskoprávnych sporov o vyplatenie zmeniek.



Podľa Mariana Kočnera svedok Peter Tóth odovzdal polícii dva telefóny, ktoré obsahovali rôzne komunikácie. „Jeden môj a druhý, pri ktorom mal niekoľko verzií, ako sa k nemu dostal,“ povedal pred súdom obžalovaný. Dodal, že Tóth najprv tvrdil, že mu ho odovzdala jeho dcéra a potom, že ho niekde našiel. „Sú v ňom veci, ktoré som nikdy nenapísal,“ zdôraznil Marian Kočner s tým, že z telefónu neboli odobraté ani odtlačky prstov, ani jeho DNA. Tóth telefóny polícii vydal počas vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka. Marian Kočner zároveň pred súdom prečítal vyhlásenie znalkyne Márie Zelenkovej, že ju pri znaleckom úkone nikto neovplyvňoval.



Zástupca Markízy Lipšic tiež v utrok pred súdom informoval o analýze účtovných uzávierok spoločností Mariana Kočnera. Správa a inkaso zmeniek a Inkasný servis. Žiadne zmenky podľa neho v účtovníctvach spoločností neboli evidované. Obhajoba pôvodne chcela čítať niektoré komunikácie z aplikácie Threema, neskôr však zmenila názor a trvá na znaleckom posúdení autenticity týchto komunikácií.