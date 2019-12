Vlhová po prvom kole obráku štvrtá, Shiffrinovej jazda vôbec nesadla

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po elitnej pätnástke 1. kola utorkového obrovského slalomu Svetového pohára usadila na štvrtej priečke.

Od vedúcej Nórky Miny Fuerst Holtmannovej ju delilo 16 stotín, ale na svoju veľkú rivalku Mikaelu Shiffrinovú získala 1,20 s.

Fenomenálna Američanka išla vo francúzskom Courchevel ako prvá príliš vlažne, predstihli ju všetky súperky z renkingovej top-sedmičky, celkovo trinásť z pätnástky a štyri pretekárky jej nadelili vyše sekundu. V ďalšom priebehu kola v poradí klesala a po 30-ke štartujúcich bola až devätnásta. Petra Vlhová v tejto súvislosti v cieli pre RTVS povedala:

"Je teplo a podmienky sú tu všelijaké. Vzhľadom na to Mikaelin tréner ako staviteľ trate druhého kola zrejme nemôže urobiť nejaké špeciality, uvidíme. Ona tiež nie je stroj, prvé kolo pokazila, ale v druhom pôjde naplno. Ja tiež, boľavú nohu síce stále cítim, ale nezaoberám sa mojimi zraneniami a stavom môjho tela, každú jazdu chcem ísť čo najlepšie. Myslím, že dnes som v prvom kole išla veľmi dobre spodnú časť, v hornej to nebolo úplne optimálne, pozriem si to na videu."

Vlhová išla na trať so sedmičkou. Na dynamickom kurze s pravidelnými líniami bez výrazných prelomov a povrchových selekcií mala pár jemných zaváhaní, ale to vyplývalo z jej vysokého ataku bránok. Napriek drobným chybičkám získala tempo do dolnej časti, ktorú prešla najlepšie zo všetkých. Na vedúcu Nórku oproti druhému medzičasu (+0,55 s) získala 39 stotín.