Mariah Carey dojatá k slzám: Toto sa hitu All I Want For Christmas Is You podarilo až po 25 rokoch

Známa vianočná pieseň All I Want For Christmas is You speváčky Mariah Carey konečne zvíťazila v americkej hitparáde.

Stalo sa tak 25 rokov po tom, ako sa prvýkrát dostala k poslucháčom, informoval spravodajský server BBC. Pieseň vyšla v roku 1994 ako EP nahrávka, a nie ako singel, čo znamenalo, že je nemohli zaradiť do rebríčka Hot 100 časopisu Billboard. Po zmene pravidiel vstúpila do hitparády v roku 2000 a už v minulých rokoch sa blížila k vrcholu. "Podarilo sa nám to," reagovala 49-ročná americká speváčka v pondelok na Twitteri a pripojila emotikon tváre so slzami šťastia.

We did it í ½í¸­â¤ï¸í ½í°‘í ¼í¾„í ¾í¶‹ https://t.co/Cp80uhYdI9 — Mariah Carey (@MariahCarey) 16. decembra 2019

All I Want For Christmas is You je jednou z najhranejších vianočných piesní na oboch stranách Atlantiku. Je to Careyovej 19. hit číslo jedna v hitparáde Hot 100, takže prekonala svoj vlastný rekord ako sólová umelkyňa. Celkovo je pred ňou len britská kapela The Beatles s 20 piesňami na prvej priečke hitparády.