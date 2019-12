Slová Hugha Granta vás rozosmejú: Najhoršia scéna z filmu Láska nebeská!

Herec Hugh Grant rozhodne nezdieľa nadšenie veľkej časti sveta z vianočného filmu Láska nebeská.

Patdesiatosemrocny Brit v tejto snímke hral premiéra Richarda Curtisa, ktorý v súlade so svojskou povahou vyvádza vo filme trápnosti a hlúposti. Pre Hugha bolo nakrúcanie mnohých scén veľmi nepríjemné. O to horšie znáša neutíchajúci úspech filmu.



,,Viete, bola tam tá hororová scéna, v ktorej musím tancovať po celom dome. Povedal by som, že to bola najneznesiteľnejšia scéna, akú som kedy natáčal. Nebolo ľahké pre Angličana po štyridsiatke o siedmej ráno úplne triezvy niečo také nakrúcať," zveril Hugh magazínu MSN.



Láska nebeská sa stala jednou z vianočných filmových stálic. Ale Hugh Grant to veľmi nechápe. ,,Neviem, prečo je Láska nebeská stále taká populárna," povzdychol si.